Neu: Michter’s US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey

Der Sour-Mash Stil war in den 70ern und 80er bei Michter’s (damals in Pennsylvania) der beliebteste Whiskeystil – jetzt kehrt er im Rahmen der US★1 Barrel Strength Serie als Michter’s US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey im Mai wieder zurück.
Ob das auch für Deutschland gilt, können wir noch nicht sagen, würden Sie aber im Fall des Falles darüber natürlich informieren. Hier einmal die englischsprachige Pressemitteilung zum neuen Release:
Addendum 16:30 – nachdem wir jetzt auch die deutsche Pressemitteilung erhalten haben, ist ein Release in Deutschland wahrscheinlicher:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
First Release of Michter’s US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey
LOUISVILLE, Ky., Apr. 22, 2026 /PRNewswire/ — Diesen Mai bringt Michter’s Distillery zum ersten Mal US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey heraus.
„Als Michter’s in den 1970er und 1980er Jahren produziert wurde, war der beliebteste Whiskey der damaligen Brennerei in Pennsylvania der Sour Mash“, sagte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter’s. „Der Michter’s US★1 Sour Mash, den wir heute in Kentucky herstellen, ist ein wunderbarer Whiskey, und wir freuen uns, dass wir ihn in Fassstärke anbieten können.“
Im Jahr 2019 erhielt Michter’s US★1 Sour Mash internationale Anerkennung, als er als erster amerikanischer Whiskey überhaupt von der Londoner Whisky Exchange zum „Whisky des Jahres“ gekürt wurde.
Laut der Kentucky Distillers Association,
Michter’s US★1 Barrel Strength Sour Mash hat in den Vereinigten Staaten einen empfohlenen Verkaufspreis von 120 $ pro 750-ml-Flasche. Der durchschnittliche Alkoholgehalt der Chargen, die in dieser Ausgabe 2026 angeboten werden, beträgt 111,5 % (55,75 % ABV).
Im Oktober 2025 wurde Michter’s als erster Whiskey in drei aufeinanderfolgenden Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in Großbritannien ansässigen Drinks International einberufen wurde, zum „The World’s Most Admired Whiskey“ ernannt. Michter’s blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.