Neu – Rosebank 30yo 1990 Vintage 48,6%

Ian Macleod Distillers, Besitzer der Destillerie Rosebank (man hat die Lowland-Brennerei von Diageo gekauft, um sie wieder in Betrieb zu nehmen), haben heute die erste Abfüllung einer Reihe von alten Whiskys aus Rosebank vorgestellt, den Rosebank 30yo 1990 Vintage: Einen Rosebank 30yo aus dem Jahr 1990, der mit 48,6% abgefüllt wurde und von dem es 4350 Flaschen geben wird – zum Preis von 1600 Pfund pro Flasche.

Diese neue Reihe alter Rosebanks wird von nun an jährlich erscheinen, bis zu dem Zeitpunkt, da der erste Whisky aus der neuen Rosebank-Brennerei abgefüllt werden wird.

Die Tasting des Rosebank 30yo 1990 Vintage lesen sich in der Übersetzung etwa so:

Weich und cremig mit Noten von Karamell-Waffeln, Vanille und Muskatnuss in der Nase. Am Gaumen dann eine wunderschöne Balance von Sirup, Birne und angenehme Eichentöne. Im Finish kandierte Veilchen, Orange und etwas Minze.

Der Rosebank 30yo 1990 Vintage reifte in 62% Refill Sherry Butts und 38% Refill Bourbon Hogsheads. Wer ihn kaufen will, findet hier die Möglichkeit dazu – und wer sehen will, was renommierte Whiskyautoren, darunter aus Deutschland Bernd Schäfer aus Nürnberg, bei einer Verkostung zu sagen hatten, können dies hier sehen.