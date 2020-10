PR: Der neue Highland Park Viking Tribe – Genuss der mit Gleichgesinnten verbindet

Ein neuer Highland Park ist ab sofort in Deutschland erhältlich – der neue Highland Park Viking Tribe. Diese neue Sonderabfüllung gesellt sich zum Highland Park Cask Strength Release No. 1, der seit Ende September erhältlich ist.

Der Highland Park Viking Tribe ist mit 46% vol. abgefüllt – und seine Tasting Notes können Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung ebenso nachlesen wie jene des Highland Park Cask Strength Release No. 1, der mit satten 63,3% vol. abgefüllt wurde. Einen Preis für den neuen Whisky konnten wir der Presseaussendung nicht entnehmen:

Exklusiver Single Malt Scotch Whisky:

Der neue Highland Park Viking Tribe – Genuss der mit Gleichgesinnten verbindet

Frankfurt am Main, 21. Oktober 2020. Die schottische Destillerie Highland Park lädt ein, mit dem neuen Highland Park Viking Tribe besondere Momente zu genießen. Intensiv, aber zugänglich im Geschmack, ist der Single Malt Scotch Whisky ein würdiges neues Mitglied der Highland Park Familie. Diese einzigartige Sonderabfüllung ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Seit Ende September verstärkt außerdem ein Whisky in Fassstärke, Highland Park Cask Strength Release No. 1, das Highland Park Sortiment.

Umgeben vom rauen Atlantik und der stürmischen Nordsee liegen die Orkney Inseln, Heimat von Highland Park. Als Inselbewohnern ist dem Destillerie- Team ein enger Familienbund und Freundeskreis sehr wichtig. Mit Viking Tribe hat Highland Park nun einen Single Malt Scotch Whisky kreiert, der das Gemeinschaftsgefühl und besondere Momente mit Familie und Freunden feiert. Er richtet sich an jene, die Authentizität, feines Handwerk und eine gute Geschichte schätzen – genauso wie Highland Park selbst. Der neue Highland Park Viking Tribe ist dafür gemacht, um gemeinsam mit Gleichgesinnten entdeckt und geteilt zu werden und trägt wie alle Abfüllungen der Marke das Vermächtnis der Wikingervorfahren der schottischen Destillerie in sich. Vor über 1.000 Jahren besiedelten die nordischen Krieger die Orkney Inseln.

Intensiv, aber zugänglich – zum gemeinsamen Teilen gedacht

Viking Tribe wurde mit einem Alkoholgehalt von 46 % Vol. abgefüllt und nicht bei sonst üblichen 40 oder 43 % Vol. Das Ergebnis: intensivere Aromen von Zitrusfrüchten, süßer Vanille und pfeffrigen Gewürzen, abgerundet mit der für Highland Park charakteristischen Rauchnote. Nach dem Vermählungsprozess aus den verschiedenen Fässern, bekommt der Single Malt wertvolle Zeit zur Akklimatisierung im Fass. Dort ruht er mindestens einen Monat lang, bevor er in Flaschen abgefüllt wird. Während dieser Ruhezeit verbinden sich die Aromen und gewinnen an Tiefe und Konsistenz. Diese bewusst lang andauernde und gemächliche Produktionsphase haben viele Destillerien längst aufgegeben. Doch für Highland Park stellt sie nach wie vor einen der fünf Grundpfeiler der Whisky- Produktion dar. Nach der Vermählungsphase wird ausgewählten Fässern natürliches Quellwasser zugegeben, um die Stärke des Whiskys auf 46 % Vol. zu reduzieren.

Was Viking Tribe ausmacht, fasst Master Distiller Gordon Motion zusammen: „Ich habe viel Zeit damit verbracht, einen Whisky zu kreieren, der unserer Highland Park Familie würdig ist. Er besitzt wahre Stärke und dennoch ein zugängliches Geschmacksprofil, so wird er den verschiedensten Geschmäckern gerecht. Gleichzeitig bietet er viele Aromen, die entdeckt werden wollen. Damit ist er der perfekte Genuss zum Teilen“

Gestalterische Hommage an die Wikingerkunst

Auch die Viking Tribe Flasche greift das Motiv der Gemeinschaft auf: Das abgebildete Symbol ist eine Interpretation der Wikingerkunst des 13. Jahrhunderts aus der norwegischen Stabkirche Urnes. Sie ist die weltweit älteste ihrer Art. Das Symbol bedeutet „zusammen als Einheit“. Mit dem Design lässt Highland Park das stolze Vermächtnis der Vorfahren wiederaufleben und teilt es mit Gleichgesinnten. Ab sofort ist die Abfüllung exklusiv bei Amazon.de erhältlich.

Cask Strength Release No. 1: Whisky direkt aus dem Fass

Seit dem 30. September verstärkt zudem Highland Park Cask Strength Release No. 1 die Highland Park Familie. Die Abfüllung in Fassstärke setzt sich aus ausgewählten Fässern zusammen und unterstreicht das charakteristische Geschmacksprofil des Whiskys mit einem Alkoholgehalt von 63,3 % Vol. Der Single Malt Scotch Whisky wird direkt vom Fass in Batches abgefüllt und ist damit ein Whisky in Reinform. Das heißt, nach der Reifung wird der Whisky mit seiner vollen Fassstärke abgefüllt, was ihm einen kraftvollen und intensiven Geschmack mit einer besonders großen Tiefe im Nachklang verleiht. So lässt sie sich pur, mit Wasser oder auf Eis genießen – je nach Geschmack. Highland Park Cask Strength Release No. 1 ist in ausgewählten Whisky-Fachgeschäften und auf whisky.de erhältlich.

Highland Park Viking Tribe

Farbe: Hellgolden und klar

Aroma: Würzig, Birnendrops, fruchtig, leichter Rauch Geschmack: Süße Vanille, pikante Zitrusfrüchte, Pfeffer Nachklang: Anhaltende süße und würzige Noten

Highland Park Cask Strength Release No. 1

Farbe: Natürliche Farbe, warm und golden

Aroma: Weiches Toffee, Heidehonig, frisch geriebene Muskatnuss, sonnengereifte Zitrusfrüchte

Geschmack: Sonnengereifte Orangenschalen, reife Mangosüße, Birne und cremige Vanille

Nachklang: Anhaltender Torf-Rauch