Serge verkostet: Vier aus Pulteney

War es gestern noch ein Trio, so ist es heute ein Quartett, und befand sich Serge mit seiner Verkostung zuletzt in der Destillerie Dalmore, so ist er heute weiter nördlich im Ort Wick, bei Pulteney. Dort entsteht ein sehr schöner Highland-Whisky unter der Marke Old Pulteney, und um diesen geht es heute in der Verkostung.

Vier Originalabfüllungen sind es, zwei aus der im letzten Jahr erneuerten Standard-Range, einer aus dem Travel Retail und einer, der aus dem akutellen Jahr stammt und den Namen „Flotilla“ trägt.

Die Wertungen der Verkostung? Von 79 bis 87 Punkte, und generell freundliche Worte bei Serge:

Old Pulteney 2010/2020 ‘Flotilla’ (46%, OB, first fill bourbon): 85 Punkte

