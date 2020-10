Neu: Paul John Christmas Edition 2020

Auch in diesem Jahr wird es eine Christmas Edition aus der indischen Paul John Distillery geben, die in der Region Goa an der Westküste des Subkontinents beheimatet ist – nebenbei jene Region, wo fast ein Viertel der Bewohner römisch-katholischen Glaubens sind.

Zurück zum Paul John Christmas Edition 2020, und der verspricht wie jeder der beiden bisherigen Weihnachstabfüllungen ein dem Fest entsprechendes Geschmackserlebnis: durch seine Reifung in ex-Bourbon, Oloroso und Virgin oak Fässern bietet er „feine Aromen von Orangenschalen und Honigwaben mit süßen Eichennoten“. Einen Hauch Rauch kann man in ihm laut den Angaben der Brennerei ebenso finden wie cremige Aromen von dunkler Schokolade.

Die neue Paul John Christmas Edition 2020 kommt in einer weihnachtlichen Verpackung und wird in absehbarer Zeit in internationalen Märkten erhältlich sein, darunter auch Deutschland. Wenn es dann bei uns soweit ist, werden wir nochmals über den Whisky berichten, wenn wir vom Importeur, dem Bremer Spirituosen Contor, zusätzliche Informationen wie zum Beispiel den Preis erfahren.