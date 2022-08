Neue St. Kilian Ambassador’s Choice No. 5 Abfüllung feiert Premiere in Hamburg

Ein St. Kilian aus zwei Ex-Rum-Fässern aus Madeira – diese verlockende Kombination wählten Markenbotschafter Olli Fink und Master Distiller Mario Rudolf für eine exklusive Abfüllung von nur 1.380 Flaschen, die jetzt, nach knapp fünf Jahren Reifezeit mit einem Alkoholgehalt von 50,1 % vol. als St. Kilian Ambassador’s Choice No. 5 auf den Markt kommt. Sie ist ist ab sofort auch vor Ort in der Destillerie sowie im Online-Shop von St. Kilian Distillers verfügbar.

Alle Infos dazu und die offiziellen Tasting Notes finden Sie nachstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neue Ambassador’s Choice Abfüllung feiert Premiere in Hamburg

St. Kilian Distillers bringt mit Markenbotschafter Olli Fink eine limitierte Ambassador’s Choice Ex-Rum-Abfüllung heraus

Bereits seit Januar 2019 ist Olli Fink als Brand Ambassador für St. Kilian Distillers im Einsatz. Als gebürtiger Schleswig-Holsteiner präsentiert er die Marke aus dem unterfränkischen Rüdenau hauptsächlich im nördlichen Bereich Deutschlands und ist dort auch auf einigen Fachmessen anzutreffen. So auch auf der Whiskymesse „Just Whisky Hamburg“, die am 26. und 27. August inmitten des alten Binnenhafens Hamburg-Harburg stattfindet. Zu diesem Anlass kommt seine nächste Ambassador’s Choice Abfüllung in limitierter Auflage heraus. „Mein erstes privates Fass von St. Kilian war ein ex-Rumfass mit rauchiger Rezeptur. Daher wählte ich für diese Edition eine ehemalige Rumfass-Abfüllung mit mildem Destillat, sozusagen als ergänzenden Gegenpart“, freut sich Olli Fink. Aus dem umfangreichen Sortiment von über 300 verschiedenen Fassarten, die in ehemaligen Nato-Munitions-Bunkern – der St. Kilian Bunker City – unter perfekten klimatischen Bedingungen unweit der Destillerie reifen, wählte der Markenbotschafter für diese milde Single Malt Abfüllung zwei spezielle Einzelfässer aus. Gemeinsam mit Master Distiller Mario Rudolf fiel die Wahl auf zwei ex-Rumfässer aus Madeira, die miteinander vermählt wurden.

AMBASSADOR’ S CHOICE MARIO RUDOLF & OLLI FINK

Diese jeweils 300 Liter fassenden Eichenfässer enthielten zuvor Rum, der auf der Blumeninsel im Atlantischen Ozean aus Melasse hergestellt wurde, ehe sie nach Entleerung am 27.09.2017 mit mildem New Make von St. Kilian in Rüdenau befüllt wurden. Dafür verwendete man mildes Destillat, welches aus der Verarbeitung von Pilsener Malz sowie von etwas dunklerem Münchner Malz gewonnen wurde. Nach Entleerung der beiden Einzelfässer am 16.08.2022 füllte man von dieser knapp fünf Jahre alten „Ambassador’s Choice“ Edition insgesamt 1.380 Flaschen mit einem Alkoholgehalt von 50,1 % Vol. – wie immer bei St. Kilian Distillers ohne zusätzliche Färbung oder Kältefiltration – in die ikonische 0,5 Liter Pot-Still-Flasche ab.

„Dieser milde Single Malt glänzt mit einem Bouquet von tropischen Früchten, Pfirsich, Kokos und Vanille. Wunderbar süß und in meinen Augen gefährlich süffig“, schwärmt Olli Fink. „Eine milde Abfüllung – genau so, wie ich sie mir für diesen Anlass vorgestellt habe“, resümiert der Markenbotschafter zufrieden.

Diese vollmundige Ambassador‘s Choice Abfüllung ist ab sofort auch vor Ort in der Destillerie sowie im Online-Shop von St. Kilian Distillers verfügbar.

TASTING NOTES: AMBASSADOR’ S CHOICE MARIO RUDOLF & OLLI FINK

AUSSEHEN

Helles Gold

AROMA

Tropische Aromen von Ananas, Pfirsich und saftiger Honigmelone entwickeln mit gelber Pflaume und feinen Kokosraspeln ein exotisches Fruchtbouquet, das von einem Hauch Eichenwürze verfeinert wird.

GESCHMACK

Die cremige Süße von Honig, Vanille und weichem Toffee wird perfekt umspielt von der tropischen Exotik reifer Pfirsiche, Melone sowie einem Touch Ananas und abgerundet mit feiner Eichenwürze.

NACHKLANG

Cremig-süße Marmelade von gelber Pflaume und Ananas klingt mit dunklem Karamell und dezent trockenen Eichennoten wohltuend lange nach.

ALKOHOLGEHALT

50,1 % Vol.

UVP

69,90€ (0,5 l)

ÜBER ST. KILIAN DISTILLERS GMBH

Die größte Whisky-Destillerie Deutschlands aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whisky der Spitzenklasse, der bei den renommiertesten Whiskywettbewerben rund um den Globus mit zahlreichen Goldmedaillen prämiert wurde. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die erst 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und somit noch junge Brennerei mit ihren Whiskys inzwischen bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.