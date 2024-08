Neuerscheinung bei den Amazing Whiskies von whic.de: Bunnahabhain Staoisha aus 1st Fill STR Hogshead

Mittwoch ist whic-Tag, was Neuerscheinungen betrifft, und an diesem Mittwoch wird die Amazing Whiskies-Serie von whic.de mit Ausgabe 28 fortgesetzt. Diesmal ist es ein rauchiger Bunnahabhain aus dem 1st Fill STR-Fass, sicherlich eine spannende Ausgabe, wenn man den Tasting Notes in der Beschreibung folgt.

Hier alle Infos und die Bezugsquelle für die 255 Flaschen dieser fassstarken Einzelfassabfüllung:

PACKENDE RAUCHAROMEN BEI AMAZING WHISKIES EP. 28

Bunnahabhain Staoisha bringt intensiven Genuss aus 1st Fill STR Hogshead

Bremen, 21.08.2024

Mit Episode 28 der facettenreichen Whiskyserie Amazing Whiskies bringt whic heute ein fantastisches Rauchmonster heraus. Der Bunnahabhain Staoisha punktet mit Islay typischen Aromen von rauchiger BBQ-Sauce, Salz und Tabakrauch.

Das Highlight der Einzelfassabfüllung sind aber die einnehmenden Fruchtaromen von Brombeere, Stachelbeere, Orange und Kirsche, sowie die würzige Süße von Baumharz, Karamell und Sternanis, die der Tropfen seinem 9-jährigen Einfluss des erstbefüllten STR Hogsheads verdankt.

STR steht für Shaved Toasted Recharred und bedeutet, dass hier ein Rotweinfass erst ausgehobelt, dann geröstet und anschließend verkohlt wurde. Dieser aufwändige Prozess sorgt dafür, dass dieses Fass „verjüngt“ wird und dem reifenden Whisky so Aromen von Virgin Oak sowie denen eines Weinfasses schenkt.

Mit fassstarken 58% Vol. setzt der 2014er Vintage dieses Aromenensemble perfekt in Szene. Dieser ungestüme Single Malt Whisky ist ein echtes Genuss-Abenteuer.

Ab sofort gibt es die 255 Flaschen, die das Hogshead #10377 hergab, exklusiv bei whic.de: https://whic.de/amazing-whiskies

„Alle Whiskyliebhaber, die die Kombi von intensivem BBQ-Rauch und fruchtiger Süße mögen, werden diesen Bunnahabhain in vollen Zügen genießen. Er ist wirklich ein Beispiel für einen guten STR-Cask-Whisky.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Die Serie Amazing Whiskies

Dieser Bunnahabhain Staoisha ist Episode 28 von whics Amazing Whiskies Serie. whic sagt Danke mit 30 wunderbaren Whiskys für eine wunderbare Whisky-Community. Amazing Whiskies eben für amazing Kunden. Jeder Whisky kommt in einer schwarzen Tube und mit einem fantasievollen Mini-Booklet. Hier entdecken Sie kreatives Design mit unbeschwertem Genuss.