Neues bei Kirsch Import: Signatory Monuments, Signatory Clynelish 1990/2022, Tasting-Fässer für Weihnachten

Einige schöne Neuheiten von Kirsch Import können wir Ihnen heute vorstellen – und es beginnt gleich mit etwas Monumentalen: Die Signatory Monuments, eine neue Serie mit Gedenkstätten aus Schottland, gestaltet vom bekannten schwedischen Whiskymaler Petri Jäsperi. Die ersten drei Abfüllungen werden in den nächsten Tagen erscheinen – ein Bunnahabhain, ein Benrinnes und ein Linkwood, zwischen 10 und 13 Jahre alt.

Die nächste Neuheit ist ein Clynelish 1990/2022 in Fassstärke, limitiert auf 219 Flaschen – ebenfalls demnächst im Handel zu finden. Und dann gibt es noch zwei schöne Tasting Fässer, die mit ihrer Befüllung als flüssige Weihnachtsfreuden gedacht sind. Aber alles schön der Reihe nach, und alles in den Worten von Kirsch Import:

Monumentaler Whiskygenuss: Die neuen Signatory Monuments

Sie thronen auf Bergen, überblicken das Meer oder stehen als imposantes Mahnmal in menschenleerer Landschaft: Tausende Monumente gedenken in Schottland vergangener Zeiten, Kriege und Helden. Sie sind Stein gewordene Geschichte, die fest auf die Reiserouten von Scotch-Fans gehören.



In Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Signatory Vintage bringen wir ab heute die Wahrzeichen zum Whisky. In der neuen Reihe Signatory Monuments machen wir aus Single Casks in Trinkstärke echte Denkmal-Drams. Kolossal: Die Etiketten-Kunst baut auf das Talent des bekannten schwedischen Whisky-Malers Petri Jäsperi.

Für monumentalen Whiskygenuss sorgen zunächst drei Abfüllungen. Das ikonische Kildalton Cross steht im Südosten der Insel Islay – und fortan auch auf unserem Bunnahabhain 2012/2022. Der rauchige Insulaner reifte volle 10 Jahre im Sherryfass.



Zum schweren, dunkelfruchtigen Charakter des Benrinnes 2011/2022 passt der imposante Blick über Edinburgh vom Calton Hill aus. Er erklärt auch, wieso Einheimische die Erhebung „Athen des Nordens“ getauft haben. Der leichte Linkwood 2009/2022 schließlich passt sich der luftigen Höhe von Stirling Castle an, das vom Schlossberg aus die Altstadt Stirlings überblickt.



Alle Whisky-Ehrenmäler werden in Trinkstärke von 43% vol. abgefüllt. Für volles Aroma verzichten wir dennoch auf Kühlfiltrierung. Ihre großartige Farbe erhalten die Single Casks ausschließlich über die Fassreifung.

Bunnahabhain 2012/2022 – Monuments

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

10 Jahre

Dest. 28/05/2012

Abgef. 03/08/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900778

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 2011/2022 – Monuments

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 31/05/2011

Abgef. 03/08/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 6

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2009/2022 – Monuments

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 30/07/2009

Abgef. 03/08/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 12

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whisky-Schatz aus dem Signatory-Warehouse: Clynelish 1990/2022 in Cask Strength

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whiskyschätzen und hat sich in dieser für die Whiskywelt eher kurzen Zeit international in der Branche etabliert. Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dazu zählen Single Malts aus seltenen, mit hoher Kunstfertigkeit besonders lang gereiften Fässern. Eines dieser wertvollen Exemplare ist der Clynelish 1990/2022.



Der charaktervolle Single Malt ist ein Geheimtipp. Eine der wenigen Brennereien der nördlichen Highlands steht für Aromen wie Bienenwachs, gebackene Äpfel oder Seetang. Durch Signatorys Fassexpertise reifte der Clynelish („Kleinlisch“ ausgesprochen) in zwei Bourbon Barrels zur Perfektion. Nach 32 Jahren konnten noch 219 Flaschen mit 45,9% vol. Cask Strength abgefüllt werden.

Clynelish 1990/2022

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

32 Jahre

Dest. 04/05/1990

Abgef. 19/07/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Barrels

Fassnr. 3478 & 3482

219 Flaschen

45,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Alles unter Dach & Deckel für Weihnachten: Vielfalt schenken mit dem Scotch- und Whisky-Tasting-Fass

Von der Whiskyinsel Islay über Lowlands und Highlands in die malerische Speyside: Das Scotch-Whisky-Tasting-Fass bildet neben repräsentativen Single Malts auch höchste Blend-Kunst ab. Die sieben, ausschließlich in Schottland destillierten Köstlichkeiten machen Station bei Whiskylegende Billy Walker, bringen mit Sea Shepherd den Geschmack von Abenteuer ins Glas oder demonstrieren mit Compass Box, dass das Ganze manchmal größer ist als seine Teile. Das Fässchen aus Echtholz ist ca. 14 cm hoch – und passt damit perfekt unter den Weihnachtsbaum.



Mit dem Whisky-Tasting-Fass reisen Kenner wie Kennenlerner zu Weihnachten einmal rund um den Whiskyglobus. Sieben Drams aus unserem Importmarkenportfolio bilden das geschmackliche Panorama von Premium-Whisky ab. Das robuste Probierfass aus hellbraunem Echtholz zeigt in vielseitigen Kostproben, was zum Beispiel Dänemark und Australien von der Whiskyherstellung verstehen oder wie sich das exotische Klima Indiens und auch Japans auf die Aromen von Whisky auswirkt.



Produktvisitenkarten mit Infos und Verkostungsnotizen ergänzen jeweils den Genuss der Kostproben. Welche genau das sind, können Sie den Auflistungen unten entnehmen.

Scotch-Whisky-Tasting-Fass

Kirsch Import/taste24

Geschenkidee für Scotch-Fans zu Weihnachten

7 x 2 cl Scotch Whisky aus unserem Portfolio

Aus echtem Holz gefertigt

Ca. 14 cm hoch



Folgende Sorten sind im Scotch-Tasting-Fass enthalten:

GlenAllachie 12 y.o. – Speyside Single Malt Scotch Whisky – 46% vol.

Compass Box Artist Blend – Blended Scotch Whisky – 43% vol.

Berry Bros. & Rudd Peated Cask Matured – Blended Malt Whisky – 44.2% vol.

Edradour 10 y.o. – Highland Single Malt Scotch Whisky – 40% vol.

Glasgow Distillery 1770 The Original – Lowland Single Malt Scotch Whisky – 46% vol.

Glencadam 10 y.o. – Highland Single Malt Scotch Whisky – 46% vol.

Sea Shepherd – Islay Single Malt Scotch Whisky – 43% vol.

Whisky-Tasting-Fass

Kirsch Import/taste24

Whisky-Weltreise zu Weihnachten schenken

7 x 2 cl Whiskys aus unserem Portfolio

Wertiges Echtholzfass

Inkl. Infos und Notes



Diese Whiskys enthält das Tasting-Fass: