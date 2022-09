Mackmyra bringt „Destination“ – mit Reifung in vier verschiedenen Fasstypen

Ab 28. September wird im deutschen Handel der neue Mackmyra Destination erhältlich sein, ein auf 10.000 Flaschen limitierter Single Malt mit einem Alkoholgehalt von 48,7% vol. und einer Reifung in Portwein, Bourbon- und Olorosofässern sowie in nicht vorbelegten Fässern aus amerikanischer Eiche.

Die Eckdaten und die Geschmacksbeschreibung des Mackmyra Destination, der um 79 Euro erhältlich sein wird, fasst die nachfolgende Pressemitteilung zusammen – und im angehängten Produktblatt finden Sie auch die detaillierten Tasting Notes:

MACKMYRA VERÖFFENTLICHT DESTINATION

Mackmyra Destination ist ein limitierter, in Portweinfässern gereifter Single Malt Whisky. Er basiert auf einem Rezept, das die Grenzen der vollmundigen Spirituose, die in Fässern aus amerikanischer Weißeiche gereift ist, erweitert. Die Portweinfässer verleihen ihm Tiefe, während die typischen Bourbonfässer für Ausgewogenheit und Harmonie sorgen. Ein neuer klassischer Whisky-Charakter von der bahnbrechenden schwedischen Brennerei. Mit einem Hauch von Karamell und lebendigen Noten von Kirsche und Brombeere.

Mackmyra hat verschiedene Standorte rund um den Globus. Dazu gehören das Whisky Village, das Herz und die Heimat der Brennerei in Gävle, sowie Lagerstätten in Schweden, Deutschland und an der Seine in Paris, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Führung von Mackmyra in der Kategorie New World Whisky leisten.

Mackmyra Destination ist ein ungeräucherter oder eleganter Whisky, der größtenteils in Fässern gereift ist, in denen zuvor Portwein gelagert wurde. Diese Fässer verleihen dem Whisky tiefe Noten von roten Trauben, Rosinen und eine schöne Kastanienfarbe. Hinzu kommen Fässer aus amerikanischer Eiche, die Noten von Vanillekaramell beisteuern. Das Endergebnis ist ein ausgewogener, komplexer und vollmundiger Whisky. Dieser Whisky ist eine Einladung in flüssiger Form an Genießer auf der ganzen Welt, sich Mackmyra anzuschließen und an jedem beliebigen Ort neue Erfahrungen zu sammeln.

Mackmyra Destination wird ab dem 28. September 2022 offiziell im Fachhandel erhältlich sein.

Mackmyra Destination

Limitierte Auflage von 10.000 Flaschen Verfügbar ab: 28. September 2022

Alkoholgehalt: 48,7% vol.

UVP: € 79,00

Mackmyra Destination ist ein Single Malt Whisky, bei dem ein großer Teil des Whiskys in Portweinfässern gereift ist