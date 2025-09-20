Neues St. Kilian Bottling von Whisky Europa / ADMIREMENT CODE 1.0 und ENIGMA 2.0 Peated

Beim whisky-europa.de, dem Whiskyfachhändler aus Langenselbold mit Webshop, bringt man seit Jahren immer wieder interessante Whiskys aus Private Casks der Destillerie St. Kilian. Die neuesten beiden Veröffentlichungen sind ab sofort verfügbar und zeigen die Vielfalt, die man bei St. Kilian zu produzieren in der Lage ist:

Der St. Kilian Admirement Code 1.0 stammt aus einem Fass mir österreichischer Opitz One Zweigelt / Bordeaux Vorbelegung, der St. Kilian Enigma Code 2.0 kommt aus einem mit rauchigem Spirit befüllten Fass, in dem zuvor Pedro Ximénez und Oloroso Sherry lagerte.

Mehr zu den beiden auf 25 und 21 Flaschen limitierten Abfüllungen lesen Sie in dem Text, den uns whisky-europa.de geschickt hat:

Whisky Europa präsentiert ein exklusives Bottling Set – zwei außergewöhnliche Abfüllungen aus privaten St. Kilian Single Casks

Whisky Europa bringt erneut ein besonderes Bottling Set heraus, das Kenner und Sammler gleichermaßen begeistern wird. Dieses Mal steht die eigene Wahrnehmung im Mittelpunkt: Es geht nicht nur um Namen, sondern um Geschmack, um das Eintauchen in Aromenwelten und darum, zu erforschen, was der Verstand zu entschlüsseln hat. Whisky ist ein Polaroid in der Zeit –und diese beiden limitierten Abfüllungen sind Momentaufnahmen, die nur einmal im Leben genossen werden können.

Beide Whiskys stammen aus dem Portfolio der privaten Single Casks von St. Kilian und wurden wie ein Cuvée von Whisky Europa komponiert. Diese Auflage sind Raritäten, die die Vielfalt und Tiefe der St. Kilian-Fässer eindrucksvoll widerspiegeln.

St. KILIAN ADMIREMENT CODE 1.0

Single Malt Whisky

63,8 % vol. Alk.

0,5 Liter im Signature Desing

Gereift in Opitz One Zweigelt / Bordeaux

Limitierung: nur 25 Flaschen



Diese Abfüllung ist ein Statement für Intensität und Ausdruckskraft. Gereift in einem Zweigelt-Fass aus Bordeaux, vereint der Whisky die Eleganz österreichischer Rotweinfässer mit der kraftvollen Handschrift von St. Kilian. Mit seiner hohen Fassstärke von 63,8 % vol. ist er ein Erlebnis für Puristen, die den unverfälschten Charakter eines Single Malts schätzen. Jede der nur 25 Flaschen ist ein Unikat und ein Sammlerstück von besonderem Wert.

St. KILIAN ENIGMA 2.0 Peated

Single Malt Whisky

61,3% vol. Alk. 54 ppm Peated

0,5 Liter im Signature Design

Gereift in Pedro Ximénez – Oloroso Sherry

Limitierung: nur 21 Flaschen

Diese Abfüllung ist ein wahres Rätsel voller Tiefe und Komplexität. Mit 54 ppm Torfgehalt zeigt sich der Whisky intensiv rauchig und erinnert an Lagerfeuer und medizinische Noten. Die Reifung in Pedro Ximénez Sherryfässern verleiht ihm eine sirupartige Süße, die an Rosinen, Datteln, Feigen und Aprikosen erinnert, ergänzt durch dunkle Beeren und Marmeladen.

Im Geschmack entfaltet sich eine vielschichtige Komposition: Kakao, Karamell, Salzkaramell, Nelken, schwarzer Pfeffer und Eichenholz sorgen für Tiefe und Würze. Das Mundgefühl ist voll, weich und cremig, wodurch der Whisky trotz seiner Kraft eine elegante Balance bewahrt. Der lange Abgang verbindet süße Fruchtaromen mit rauchigen Noten, Lakritze, dunkler Schokolade und Salzkaramell – ein nachhaltiges Erlebnis, das die außergewöhnliche Handschrift dieser Abfüllung unterstreicht.

Ein Erlebnis für Sammler und Genießer

Mit nur 25 bzw. 21 Flaschen weltweit sind beide Abfüllungen streng limitiert und bieten ein einmaliges Genusserlebnis. Sie spiegeln die Vielfalt und Innovationskraft von St. Kilian wider und zeigen, welche Schätze in den Fässern der Destillerie reifen.

Verfügbarkeit

Das Bottling Set ist ab sofort in limitierter Stückzahl exklusiv über Whisky Europa erhältlich.

