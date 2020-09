Neues von Kirsch Import – Signatory Small Batch Edition #8, North British Single Grain 28yo aus dem Refill Sherry Butt

Zwei interessante Neuheiten von Signatory bringt Kirsch Import exklusiv nach Deutschland: eine herbstliche Small Batch Edition (die Nummer 8 in der Serie) aus der Destillerie Edradour, die mit dunklen Sherrytönen gefällt, und eine interessante Abfüllung eines Single Grains aus der Destillerie North British, der 28 Jahre lang in einem Refill Sherry Butt reifen durfte.

Zu beiden Abfüllungen haben wir hier alle relevanen Daten für Sie:

Aromatischer Einstieg in die Herbst-Saison: Signatory Small Batch Edition #8

„Scotland’s little gem“ ist die Quelle der achten Abfüllung unserer Signatory Small Batch Edition. Nicht erst seit Übernahme durch Andrew Symington 2002 steht Edradour in der Beliebtheitsskala von Single-Malt-Fans ziemlich weit oben. Die unverfälschten Whiskys der in den Highlands östlich von Pitlochry gelegenen Brennerei entstehen teilweise noch mit Original-Equipment aus dem 19. Jahrhundert.



Je drei First Fill Sherry Butts und First Fill Bourbon Fässer von Edradour wurden für unser Signatory Small Batch #8 meisterlich vermählt. Das Resultat stimmt geschmacklich auf die anbrechende Jahreszeit ein. Der limitierte Whisky lockt mit schweren Sherry-Aromen, darunter Johannisbeeren, Datteln und Rosinen, gefolgt von gerösteten Mandeln und Noten dunkler Herrenschokolade. Im Hintergrund schwebt ein Hauch von Honig und Karamell aus den Ex-Bourbon Fässern, die dieser Abfüllung Wärme verleihen. Beeren- und dunkle Trockenfrüchte sind auch am Gaumen präsent, bevor cremiger Mokka und diverse Backgewürze die Geschmacksbühne betreten. Im Nachklang verblassen die Fruchtnoten langsam und machen Platz für erneute Schokoladentöne, leichte Eichennoten, unverbrannter Tabak und eine Spur Leder.

Edradour 2012/2020

Signatory Small Batch Edition #8

8 Jahre

Dest. 04.02./08.02./16.06./20.06.2012

Abgef. 04.08.2020

Gereift in:

First Fill Sherry Butts Nr. 296, 299 & 300

First Fill Bourbon Barrels Nr. 58, 59 & 60

48,1 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Seltenes Sammlerstück exklusiv für den deutschen Markt: 28-jähriger Single Grain aus dem Sherry Butt von North British

Ebenfalls Andrew Symington sowie unseren jahrelangen Beziehungen zu Signatory Vintage haben wir die nächste Abfüllung auf der heutigen Neuheiten-Liste zu verdanken. Ausschließlich für den deutschen Markt wurde am 3. Juni 2020 ein Whisky in 559 Flaschen gefüllt, der in dieser Form nur äußerst selten genossen werden kann. Die Lowland-Brennerei North British aus Edinburgh produziert ihre Grain-Destillate überwiegend für die Blend-Industrie – Single Grain Abfüllungen sind daher sehr selten.



Einer dieser exklusiven Whiskys hat es diese Woche in unseren Newsletter geschafft. Stolze 28 Jahre lang ruhte das Refill Sherry Butt Nr. 262083 in Andrew Symingtons Lagerhäusern. Genug Zeit für den 1991 destillierten Single Grain Whisky mit fassstarken 48,1% vol., eine herrliche Fülle an intensiven Aromen zu entwickeln – darunter Noten dunkler, getrockneter Früchte, warmer Gewürze sowie deutliche Holztöne aus dem Eichenfass. Der Whisky für echte Liebhaber ist selbstverständlich weder gefärbt noch kühlfiltriert, sondern verdankt seine herrliche Bernsteinfarbe der natürlichen Reife.

North British 1991/2020

Signatory Vintage Cask Strength Selection

Specially selected for Germany by Kirsch Import

28 Jahre

Dest. 02/09/1991

Abgef. 03/06/2020

Fass-Typ: Refill Sherry Butt

Fassnr. 262083

559 Flaschen

48,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert