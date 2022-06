Ein spezieller Bourbon aus dem Einzelfass und in Fassstärke, ausgesucht mit Youtuber WhiskyJason und N10 Bourbons, ist heute von deinwhisky.de präsentiert worden. Gebrannt hat ihn die New Riff Distillery, eine privat geführte Brennerei in Kentucky, über die Sie hier in diesem Artikel bei uns mehr erfahren können.

Was die Abfüllung auszeichnet und wie Sie sie bestellen können, finden Sie in der nachstehende Presseaussendung:

New Riff Kentucky Straight Bourbon exklusiv für deinwhisky.de

Liebe Whiskyfreunde,

heute dürfen wir Ihnen eine ganz besondere Exklusivabfüllung präsentieren.

Dieses New Riff Bourbon Single Barrel ist die erste und bislang einzige exklusive Einzelfassabfüllung der Brennerei für den deutschen Markt und zugleich auch der erste exklusive Bourbon, welcher für deinwhisky.de abgefüllt wurde. Ausgewählt wurde das Fass zusammen mit dem Youtuber WhiskyJason, sowie N10 Bourbons, welche die Abfüllungen der Brennerei nach Deutschland importieren. Der Kentucky Straight Bourbon aus dem Single Barrel mit der Nummer 6576 wurde am 01.11.2017 destilliert und am 25.01.2022 in natürlicher Fasstärke mit 55,2% vol. (110,4 proof) abgefüllt. Ein Gaumenschmaus für Bourbon-Freunde und jene, die es noch werden wollen!

: dunkle Früchte, weißer Pfeffer, Zimt, dazu süße Vanille und Gewürze Finish: erdig mit Tabak-Noten, roten Früchten, Buchweizenhonig und Gewürzen

Der Bourbon wurde zu 65% aus Mais, zu 30% aus Roggen und zu 5% aus gemälzter Gerste destilliert und reifte in einem toasted und charred New Oak Barrel. Unser Barrel 6576 hat insgesamt lediglich 208 Flaschen ergeben.

Bereits im Februar diesen Jahres gab es dazu ein Live-Barrel-Pick-Event bei YouTube, bei welchem 3 verschiedene Fassproben gegeneinander verkostet wurden

Die Abfüllung ist ab sofort bei deinwhisky.de unter folgendem Link erhältlich: https://www.deinwhisky.de/weltweit/usa/6779-new-riff-kentucky-straight-bourbon-single-barrel-6576-for-deinwhisky.de-55-2-vol..html