Nur bis Sonntag: Gewinnen Sie mit Whiskyexperts den Ardbeg Still Young 1998/2006!

Wenn wir unseren momentanen Gemütszustand beschreiben müssten, dann würden wir jetzt sagen: baff, aufgeregt – und sehr, sehr glücklich. Und das alles wegen ihnen. Denn sie, liebe Leser, haben mit Ihrem Interesse für unsere Whisky-Nachrichten für eine denkwürdige Zahl in unseren Statistiken gesorgt: In den letzten 30 Tagen haben sie unsere Webseiten laut Google Analytics über 300.000 mal aufgerufen, um sich über Whisky zu informieren – so viel wie noch nie zuvor. Das freut uns wirklich enorm. Vielen, vielen Dank!

Und natürlich möchten wir unser Glücksgefühl und unseren Dank auf der Stelle an unsere Leser weitergeben – mit einem besonderen Preis, den wir aus dem Whiskykabinett der Redaktion herausgesucht haben und in dieser Woche für Sie verlosen. Machen Sie jetzt mit, das Gewinnspiel endet bereits diesen Sonntag!

Unsere Wahl fiel auf eine Rarität, die bei Liebhabern von Islay-Whiskys sicher für ein Glänzen in den Augen sorgen wird und in so mancher Ardbeg-Sammlung vielleicht sogar noch fehlt (und falls nicht, hoffentlich sofort geöffnet wird): den Ardbeg Still Young.

Abb. mit freundlicher Genehmigung von whiskybase.com

Der im Jahr 1998 destillierte und 2006 mit 56,2% vol. abgefüllte Ardbeg Still Young ist ein kräftiger und torfbetonter junger Ardbeg, der schon kurz nach dem Kauf der Destillerie durch Glenmorangie Plc destilliert wurde. Er zeigt für seine acht Jahre schon einiges an Komplexität, und bringt neben vollem Torf auch noch andere typische Ardbeg-Noten an den Gaumen.

Im Handel findet man ihn natürlich schon lange nicht mehr oder nur im Raritäten-Eck zu einem seiner Rarität entsprechendem Preis – aber bei uns können Sie diese Abfüllung als unser Dankeschön für Ihr Interesse und Ihre Treue einfach so gewinnen.

Achtung: Unser Gewinnspiel läuft diesmal nur eine Woche, also machen Sie gleich mit – das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Bild © Whiskyexperts 2018

Und so gewinnen Sie den Ardbeg Still Young von Whiskyexperts:

1 – In welchem Jahr wurde dieser besondere Ardbeg destilliert:

A – 1998

B – 2008

C – 2018

2 – Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Whiskyexperts“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 4. Oktober2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der Preise und geben sie am 5. Oktober 2020 bekannt. Die Gewinne werden durch uns versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Bild © Whiskyexperts 2018

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Whiskyexperts“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 4. Oktober 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinner*in wird am 5. Oktober 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Whiskyexperts versendet, die Gewinneradressen werden nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.