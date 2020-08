Nur bis Sonntag: Mit Beam Suntory Deutschland 3x den Laphroaig 10yo Cask Strength Edition 2020 gewinnen!

Nur noch heute und morgen, Sonntag können Sie um diese tollen Preise mitspielen: Gemeinsam mit unserem Partner Beam Suntory Deutschland verlosen wir 3x den wunderschönen Laphroaig 10yo Cask Strength Edition 2020 – mit jeder Menge Torf und Wumms für einen Whiskygenuss, wie ihn nur die berühmte Islay-Brennerei bieten kann.

Übrigens: Unsere drei Gewinner – aber nicht nur die – können ihren Laphroaig im August gemeinsam mit Master Distiller John Campbell und US Brand Ambassador Simon Brooking genießen – denn die beiden hosten Mitte August ein großes virtuelles #laphroaiglive Tasting rund um das Thema Fassstärke, zu dem unsere Leser herzlich eingeladen sind. Mehr dazu könnt ihr in Kürze auf der #laphroaiglive Website, im Friends of Laphroaig Newsletter und auf Whiskyexperts erfahren.

Jetzt aber stellen wir Ihnen unsere „rauchigen“ Preise vor und sagen Ihnen, wie sie diese ganz einfach gewinnen können:

Laphroaig 10 Years Cask Strength Edition 2020

Seit Juni ist der 10 Years Cask Strength mit der streng limitierten Abfüllung 2020 zurück in Deutschland – und heiß begehrt bei allen, die torfige Whiskys lieben. Kein Wunder, steht doch die Rauchigkeit und der medizinisch jodige Touch des Whiskys ziemlich alleine in der Whiskywelt.

Cask Strength – zu deutsch Fassstärke – steht für puren und unverfälschten Geschmack. Nach seiner Reife in den Kellern der Laphroaig Destillerie auf der schottischen Insel Islay wird er direkt aus dem Fass in Flaschen abgefüllt: Unverdünnt und ungefiltert entsteht so Islay Single Malt Genuss in seiner natürlichsten Form.

Durch diese Abfüllung in Fassstärke erhält er seine Geschmacksdichte und Stärke: 60,1 % Alkoholgehalt bergen in sich ein besonders breites Spektrum an Aromen, die über mindestens zehn Jahre in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche gereift sind.

John Campbell, der Master Distiller von Laphroaig. Bild © Beam Suntory

Bereits die Farbe zeigt seine Intensität: Ein kräftiges, tiefes Gold leitet zu einem vollen Körper, dessen Geschmacksnuancen bei aller Diversität fein abgestimmt harmonieren und einen starken Charakter in bester Tradition der Laphroaig Destillerie aufzeigen:



Er vereint die einzigartigen Torfaromen Laphroaigs mit Nuancen von Seetang. Ein intensives Rauch-Bukett paart sich mit gewisser Süße und medizinischer Note zu einem runden, vollen und intensiven Geschmack. Im Nachklang zeigt er seine ganze Stärke, lang anhaltend und pikant.



Fügt man einige Tropfen Wasser hinzu, so wird sein Geschmack weiter aufgebrochen – und es entsteht eine Veränderung der Aromen hin zu Torfrauch, Meerwind und noch süßeren Nuancen.

„DER BATCH 12 IST GEMACHT FÜR LIEBHABER UNSERER WHISKYS UND ALLE, DIE DEN GANZ BESONDEREN GESCHMACK ENTDECKEN WOLLEN. ER IST AUCH EIN KLEINES DANKESCHÖN AN DIE VIELEN FANS VON LAPHROAIG, DIE UNS TREU UND VOLLER WHISKY-LEIDENSCHAFT BEGLEITEN“,

so Lydia Michel, Marketing Managerin bei Beam Suntory.

Und so gewinnen Sie einen der drei Laphroaig 10yo Cask Strength Editions 2020:

1. Schreiben Sie uns in einem Satz, was Sie beim ersten Schluck Laphroaig empfinden

2. Die Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Laphroaig“!

Unter allen Einsendungen mit einer Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 2. August 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der Preise und geben sie am 3. August 2020 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Beam Suntory Deutschland versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Laphroaig“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 2. August 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 3. August 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Beam Suntory Deutschland sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Beam Suntory Deutschland versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team