Nur noch bis Sonntag – Whisky-Rarität aus einer Lost Distillery zu gewinnen: Imperial 1994 von Gordon & MacPhail, bottled 2012!

Einmal im Jahr machen wir uns von Whiskyexperts selbst die Freude, Sie mit der Chance auf einen seltenen Whisky aus unseren eigenen Beständen zu überraschen. Auch dieses Jahr ist es jetzt wieder soweit: In der kommenden Woche verlosen wir einen besonderen Whisky, der aus den immer kleiner werdenen Beständen einer Lost Distillery stammt:

Aus der Whiskyexperts-Sammlung kommt dieser seltene Whisky der Lost Speyside-Distillery Imperial, die 1897 gebaut letztendlich 1998 stillgelegt wurde. Im Jahr 2013 wurden ihre Reste komplett abgerissen und an ihrer Stelle von Pernod Ricard die Destillerie Dalmunach gebaut. Sie hat mit Imperial nichts zu tun, es wurde kein Equipment der alten Brennerei verwendet.

Diese Rarität könmnen Sie bei uns durch die richtige Beantwortung einer Gewinnfrage und etwas Glück bei der Verlosung gewinnen. Diesmal sind alle unsere Leser aus Deutschland und Österreich mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnahmeberechtigt – nutzen Sie also Ihre Chance, vielleicht schon nächsten Montag diese besondere Abfüllung zu besitzen und (hoffentlich) zu genießen. Wir wünschen Ihnen viel Glück, viel Spaß und freuen uns auf Ihre Einsendung!

Ihr Gewinn: Imperial 1994 von Gordon & MacPhail, 43% vol., bottled 2012

Die Flasche wurde im Jahr 2012 vom unabhängigen Abfüller Gordon & MacPhail im Rahmen ihrer Licensed Bottling-Serie auf den Markt gebracht. Abgefüllt ist sie mit 43% vol. Alkoholstärke. Die Tasting Notes dieses Whiskys lesen sich übersetzt so:

Anfängliche Noten von geröstetem Malz mit Kompott und Vanille. Am Gaumen cremig mit Milchschokolade, Aromen tropischer Früchte und einem Hauch Pfeffer.

Und so gewinnen Sie den Imperial 1994 von Gordon & MacPhail, bottled 2012:

Welche Brennerei steht heute an der Stelle, an der früher Imperial stand?

A: Daluaine

B: Dalmunach

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Imperial“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 27. April 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 28. April 2025 bekannt. Die Gewinne werden durch Whiskyexperts versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Österreich oder Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Imperial“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 27. April 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 28. April 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von der Whiskyexperts GmbH versendet. Die zur Abwicklung des Gewinnspiels benötigten Daten werden bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team