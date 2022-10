Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie ein komplettes Set der gerade erschienenen Octomore 13.1, 13.2 und 13.3 + Nosingglas!

Gerade erst einmal vor knapp zwei Wochen sind sie von der Destillerie Bruichladdich angekündigt worden – und schon ab heute können unsere deutschen Leser die brandneuen und begehrten Octomore 13.1, Octomore 13.2 und Octomore 13.3 sowie ein original Octomore Nosing Glas gewinnen, dank unseres Gewinnspielpartners und Octomore-Importeurs Eggers & Franke – ein Whiskypaket im Gesamtwert von fast 500 Euro!

Das Schöne an den Octomore-Abfüllungen: Obwohl sie wahre Torfmonster sind, bieten sie doch weit mehr Geschmack als bloße Rauchigkeit. Octomore nennt es „The Impossible Equation“, also die Gleichung, die eigentlich nicht lösbar ist. Ist sie aber doch, wie die Abfüllungen beweisen.

Hier einmal mehr zu den Gewinnen, die auf Sie warten – die Gewinnfrage, die wir dann stellen, lässt sich so ganz leicht lösen.

Aber Achtung: Das Gewinnspiel endet diese Woche – machen Sie also noch heute mit!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Mitspielen und danach viel Glück bei der Ziehung!

Neue Edition | Octomore 13er Serie – The impossible equation

Die Octomore Single Malts widersetzen sich auch weiterhin der gängigen Whisky-Weisheiten. Fünf Jahre lang gereift, immer super-heavily peated und in Fassstärke abgefüllt.

Mit jeder neuen Serie gehen wir an die Grenzen des Single Malt Whiskys. Destilliert mit dem Ziel, Qualität und nicht Quantität zu erreichen, setzt diese 13. Serie die Reise fort, um das Abstrakte und die Details des am stärksten getorften Single Malt Whiskys der Welt zu erforschen. Ist es die Herkunft der Gerste und das einzigartige Terroir auf dem sie angebaut wurde? Sind es die unterschiedlichen Torfgehalte, die Reifung am Meer oder die hingebungsvolle Arbeit der Mitarbeiter die dazu beitragen, die tadellose Ausgewogenheit jedes einzelnen jungen Tropfens zu erreichen?

Gradlinig und doch komplex, bleiben auch in dieser Serie die Grundlagen.

Der Octomore 13.1 ist ebenso faszinierend, lebhaft und dynamisch wie seine Vorgänger. Die im Jahr 2015 geerntete Gerste stammt von einer Farm auf dem schottischen Festland, wurde mit 137,3 ppm getorft und als New Make für fünf Jahre in handverlesenen Fässern aus amerikanischer Eiche gereift.

Der 13.2 ist mit dem Einsatz spanischer Ex-Oloroso-Sherry-Fässer eine perfekte Alternative zum 13.1. Auch er wurde aus schotischer Concerto-Gerste hergestellt, mit einem Phenolanteil von 137,3 ppm gemälzt und fünf Jahre gereift. Adam Hannett, Head Disiller von Bruichladdich, sagt zu dieser Abfüllung: „Die Full-Term-Reifung in First-Fill-Ex-Oloroso-Sherry-Fässern hat einen wunderbaren Einfluss auf unseren Malt. Die langsame Reifung in unserem Warehouse in Port Charlotte, der Meereseinfluss, sowie auch die großartigen Sherry-Fässer machen den 13.2 zu einem ganz besonderen Single Malt.“

Eine kraftvolle Verkörperung der wilden Hebrideninsel Islay stellt der Octomore 13.3 da. Superstark getorft, Inselgerste von der Ocotmore Farm, die von James Brown nur zwei Meilen von der Brennerei entfernt betrieben wird. Die Concerto-Gerste wurde wie beim 13.1 2015 geerntet und 2016 in der alten, viktorianischen Anlagen destilliert. In First-Fill-Ex-American-Oak-Fässern, sowie second-Fill-European-Oak-Fässern reifte diese Abfüllung fünf Jahre lang und erlangte eine feine Struktur mit einer kräftigen Basis.

OCTOMORE_13.1

Der 13.1 stellt das Rückgrat der neuen Serie dar. Er ist der Bezugspunkt, von dem aus sich alle anderen in unterschiedliche, experimentelle Richtungen fort- bewegen. Er ist die perfekte Balance zwischen An- mut und Stärke und ein weiteres Beispiel dafür, dass Adam Hannett, unser Head Distiller, volles Vertrauen in seine Rohstoffe (Getreide und Holz) setzt und die Reifezeit nicht allein darüber entscheidet, dass aus alledem ein echter Octomore werden kann. Mit der notwendigen Zuversicht, dass sich der Charakter auf ganz natürliche Weise bilden wird, ist auch in der neuen Serie das Octomore Konzept aufgegangen.

Nach fünf Jahren Reifung in First-Fill-Ex-Bourbon- Fässern gab Adam dem 13.1 noch eine weitere Nuance hinzu und füllte den Whisky im Jahr 2021 in frische First-Fill-Ex-Bourbon-Fässer. Diese kleine, aber feine Zugabe verleiht dem Whisky wunderbare Noten von dunklem Toffee und Kokosnuss.

100% schottische Gerste (Concerto)

Geerntet 2015, destilliert 2016

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel Islay gereift

Full-Term-Reifung in First Fill-American Whiskey-Fässern

137,3 PPM / 59,2% vol.

TASTING NOTES

FARBE

Goldener Sand der wilden Hebrideninseln

DUFT

Zu Beginn nussig, rauchig, mit malziger Süße und reifen Früchten. Dann folgen Aprikosen in Sirup, reife Birne sowie malzige Vanilletöne, die an Gerstenschrot, Crème brûlée und süßen Honig erinnern.

Mit etwas Zeit entwickelt der 13.1 typische Aromen, die man von amerikanischer Eiche erwarten darf: Kokosnuss, Mandel und Holzkohle. Die rauchige Torfnote ist fein, aber dennoch recht präsent.

In Kombination mit dem Fasseinfluss erinnert das Ensemble entfernt an Schuhcreme und Leder und bekommt eine faszinierend dunkle und erdige Nuance.

GESCHMACK

Süß und weich in der Textur, spürt man sofort das stark getorfte Malz – im Kopf entstehen Bilder von geräuchertem Müsli mit Früchten und Honig.

Der zweite Schluck offenbart die ganze Komplexität des 13.1 – von geräucherter Aprikosenmarmelade, geschroteter Gerste, Torfmoor und verbranntem Heidekraut bis hin zu Zitrus- und Johannisbeeraromen mit türkischem Honig, Holz, gebrannten Mandeln, mit Schokolade glasierten Limettenstücken und würzigen Anissamen.

Mit einem Tropfen Wasser verstärken sich Rauch und elegante Mineralität und bieten so ein wunderbares Gegengewicht zur Süße dieses Drams.

NACHKLANG

Die Süße macht erdig-moosigen Elementen Platz und lässt einer würzig-kräuterigen Rauchnote den Vortritt. Salzzitrone, Geranie und Rose runden die Komplexität wie auch die aromatische Widersprüchlichkeit ab – das berühmte Octomore Paradoxon.



OCTOMORE_13.2

Die verwendeten Fässer enthielten Sherry, der für viele Jahre nach dem berühmten Solera-Verfahren gereift wurde, und gehören keineswegs zu den sogenannten „seasoning casks“, wie man sie heutzutage sehr häufig für das „Impfen“ von Whisky verwendet. Diese Art der Reifung entspricht daher auch den Grundsätzen von Bruichladdich – denn hier stehen Qualität, Handwerk und der echte Geschmack im Fokus.

100% schottische Gerste (Concerto)

Geerntet 2015, destilliert 2016

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel Islay gereift

Full-Term-Reifung auf der Insel Islay in First-Fill-Ex-Oloroso-Sherry-Fässern

137,3 PPM / 58,3% vol.

TASTING NOTES

FARBE

Geflämmte Orange

DUFT

n Unfassbar aromatisch, mit nussig-salzigem Rauch, cremiger Milchschokolade und ledrigem Tabak. Die Reifung in Ex-Oloroso-Sherry-Fässern bringt Noten von Orangensirup und Grapefruit sowie einem Hauch von Nelke, Zimt, Walnuss und Praliné hervor.

Mit etwas Zeit erinnert der 13.2 an braunen Zucker, Rosinen, Dörrapfel, Melone und reife Birnen – umgeben von elegantem Torfrauch.

GESCHMACK

Von Anfang an ein Kraftpaket mit wunderbarem Schmelz und einer deutlichen Präsenz am Gaumen.

Geräucherte Nüsse und Leder, erwärmte Orangenmarmelade auf frisch gebackenen Scones. Trockenaprikosen mit einem Hauch Pfeffer.

NACHKLANG

Wenn man diesem Dram genügend Zeit lässt, verbindet sich der dominante Rauch auf äußerst elegante Weise mit einer nussig-fruchtigen Komponente, die von der Oloroso-Reifung herrührt, sowie den für Islay so typischen salzig-mineralischen Noten.

OCTOMORE_13.3

Diese 13. Edition des Octomore Islay Barley reifte zu einem Parcel in First-Fill-Ex-American-Whiskey- Fässern und zu einem zweiten Teil in Second-Fill- European-Oak-Fässern, in denen zuvor Weine aus der Region Rivesaltes (Frankreich) sowie Ribera del Duero (Spanien) lagerten. Diese ehemaligen Wein-Fässer verleihen dem 13.3 eine feine Struktur, die kräftige Basis allerdings kommt aus den US-Fässern.

Es ist ein echtes Privileg, mit Islay Barley arbeiten zu dürfen – Single Estate, Single Vintage und Single Malt in einer ikonischen Flasche vereint. Edition für Edition arbeitet Head Distiller Adam Hannett mit der Gerste, die ihm von den Farmern zur Verfügung gestellt wird. Diese ist immer wieder anderen natüllichen Faktoren wie Klima und Witterungseinflüssen ausgesetzt. Darüber hinaus werden die Ernteergebnisse beeinflusst durch räuberische Rehe und hungrige Gänse sowie durch das Terroir des Feldes selbst.

Vanille, brauner Zucker und erfrischende grüne Fruchtnoten verschmelzen mit Torfrauch, leichten Teernoten und salziger Meeresgischt zu einem besonders lang anhaltenden Finish.

100% Concerto-Islay-Gerste der Octomore Farm

Geerntet 2015, destilliert 2016

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel gereift

Reifung in First-Fill-Ex-American-Whisky- und Second-Fill-Ex-European-Oak-Fässern

129,3PPM / 61,1% vol.

NOTES

FARBE

Gerstenstroh

DUFT

Süßer Malzzucker und zu Beginn nur wenig Torfrauch leiten die Nase über grüne Früchte und florale Noten wie Rose und Geranie hin zu Aprikosen und ätherischem Eukalyptus.

Danach erinnert der Duft an Marzipan, Ingwerplätzchen und saftige Honigmelone. Mit einem Tropfen Wasser verstärkt sich schlussendlich der alles ummantelnde Torfrauch.

GESCHMACK

Samtige Textur mit süßem Honig und braunem Zucker. Auch hier erscheint zu Beginn der Torfrauch eher wie ein leises Flüstern.

Beim zweiten Schluck erinnert der 13.3 an Zitruszesten und maritime Muschelkalknoten mit verführerisch malzigen Keksaromen, Marzipan und Kokosnuss.

Nun kommt der rauchige Charakter schon etwas mehr zum Vorschein, mit Schuhpolitur und Asche im Schlepptau – ohne jedoch die fruchtig-floralen Aromen dieses wunderbaren Malts zu verdecken.

NACHKLANG

Der maritime Charakter wie auch der Torfrauch sind jetzt sehr deutlich im Fokus. Im lang anhaltenden, leicht süßlichen Nachklang gesellen sich noch Honig, Zitrone, gekochte Birne, warmer Sand und Marzipan hinzu.

Und so gewinnen Sie die Octomore 13.1, 13.2 und 13.3 sowie das Octomore Nosing Glas:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Welcher Octomore wurde mit Gerste von der Farm direkt neben der Destillerie gebrannt?

a. Octomore 13.1

b. Octomore 13.2

c. Octomore 13.3

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Octomore“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 23. Oktober 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den/die Gewinner:in des Preises und geben ihn/sie am 24 Oktober 2022 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Octomore“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 23. Oktober 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 24. Oktober 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team