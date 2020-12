PR: 82 Chapters to Newcastle bringt zwei neue Single Casks

Zwei neue Bottlings aus Einzelfässern gibt es beim unabhängigen deutschen Abfüller 82 Chapters to Newcastle – ein Fettercairn und ein Glenshiel, beide in Deutschland mit viel Liebe „nachbehandelt“ und danach abgefüllt. Hier alle Informationen dazu, und natürlich auch die Bezugsquelle:

82 Chapters to Newcastle bringt zwei neue Single Casks

Tubist was du trinkst

82 Chapters to Newcastle bringt Whisky heraus, der über 10 Monate im Ex Marsala Fass mit Tubamusik vom Co-Gründer beschallt wurde. Daneben ein Fettercairn, mit Finish im Spätburgunder Fass vom und im Staatlichen Hofkeller.

NACH LANGER PAUSE, BESSER SPÄT(-BURGUNDERFINISH) ALS NIE!

Chapter #5 – Fettercairn Single Cask – Finish im Ex 1st Fill Pinot Noir (Spätburgunder) Fass – 8 Jahre – 50% vol. – Finished and bottled in Germany

Dieser Whisky wurde 2011 gebrannt und im Frühling 2019 nach Würzburg importiert. Dort wurde er für 14 Monate in den Rotweinkeller des Staatlichen Hofkellers Würzburg eingelagert. Das älteste Weingut Deutschlands stellte hierfür nicht nur seine Jahrhunderte alten Gewölbekeller (UNESCO Weltkulturerbe) zur Verfügung, sondern sogar ein Spätburgunder Fass.

TUBA KICKS BRASS!

Chapter #6 – Glenshiel Single Cask – Finish im Ex 1st Fill Marsala Fass – 9 Jahre – 49%vol. – Finished and bottled in Germany

Ein fruchtiger Whisky mit Finish im Ex- Marsala Fass, welches Tag & Nacht mit Tuba-Musik beschallt wurde. Aber warum Tuba? Ganz einfach: Bernhard von 82 Chapters to Newcastle schwingt seit Jahrzehnten leidenschaftlich die Tuba. Er war schon so oft auf YouTube, er ist quasi ein YouTuba. Mit seiner Brass-Band „B4“ war er deutscher Meister und erst letztes Jahr tourte er mit der Tuba durch Mexiko. Die (mit einem Augenzwinkern zur verstehende) Theorie ist, dass sich das Fass durch die Vibration konstant leicht in Schwingung befindet. So sollte der Inhalt besser mit der Fass-Innenwand interagieren.

Alle Abfüllungen sind ab sofort hier zu beziehen: https://www.82newcastle.de/buy