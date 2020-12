PR: The Caskhound & Òigridh Òrail – Bottling Winter 2020

Tilo Schnabel, der Mann hinter den unabhängigen Abfüllungen von The Caskhound & Òigridh Òrail, kündigt in einer Presseaussendung vier neue Whiskys an – und er zieht Bilanz seines ersten Jahres als Independent Bottler. Mehr dazu untenstehend:

The Caskhound & Òigridh Òrail – Bottling Winter 2020

„We wish you a Malty Christmas“ – getreu diesem Motto präsentiert Tilo Schnabel, Mastermind von The Caskhound und Òigridh Òrail, vier neue Single Cask-Abfüllungen, die allen Whiskyfreunden die Advents- und Weihnachts-zeit versüßen.

Dabei bleibt die Spürnase für feinen Whisky auch bei der vierten Abfüllungsreihe in diesem Jahr seiner wichtigsten Prämisse treu: ehrlichen Trinkwhisky ohne Allüren, aber dafür mit viel Herz und Geschmack anzubieten – natürlich in Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlfiltriert.

ANNANDALE Peated Lowland Single Malt Scotch Whisky, fast 5 Jahre alt (2015/2020), 61,0 % ABV, Matured in a First Fill Oloroso Sherry Butt, Auflage 130 Flaschen (0,7 l) à 74,90 Euro

ARDMORE Highland Single Malt Scotch Whisky, 10 Jahre alt (2009/2020), 58,8 % ABV, Matured in a Bourbon Barrel, Auflage 294 Flaschen (0,5 l) à 42,90 Euro

TORMORE Speyside Single Malt Scotch Whisky, 12 Jahre alt (2008/2020), 56,5 % ABV, Bourbon Barrel Matured + Sherry Quarter Cask Finish*, Auflage 184 Flaschen (0,5 l) à 49,90 Euro

GLENALLACHIE Speyside Single Malt Scotch Whisky, 11 Jahre (2008/2020), 63,6 % ABV, Bourbon Hogshead Matured + First Fill Port Wood Finish**, Auflage 428 Flaschen (0,5 l) à 54,90 Euro

* Finish für 179 Tage | ** Finish für 17 Monate

Eine winterliche Reise durch Schottland

Das CASKHOUND Bottling Winter 2020 kommt dabei fast einer kleinen Reise durch die schottischen Whiskyregionen gleich: von der jugendlichen Kraft des Lowlanders Annandale, über den rauchig-malzigen Highland Malt Ardmore mit der besonderen Prise Schinkenspeck führt unser Weg in die Speyside, vertreten durch die Destillerien Tormore und Glenallachie. Diese beiden Single Malts wissen mit ihrer Balance aus intensiven Bourbon Cask-Noten und den aus den Finishes resultierenden fruchtig-würzigen Sherry- & Port-Aromen zu begeistern.

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr

Manche Jahre kommen und gehen … das Jahr 2020 wird wohl für die meisten von uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen, in jeder Beziehung. Das gilt auch für Tilo Schnabel, der sich im Frühjahr 2020 trotz der sich abzeichnenden Krise nicht davon abbringen ließ, mit der Gründung von THE CASKHOUND einen lang gehegten Traum in die Tat umzusetzen. 10 Monate später, mit zwei verschiedenen Label als unabhängiger Abfüller am Markt präsent, mit insgesamt über 20 Abfüllungen in den Regalen und bei Kunden und Whiskyhändlern gleichermaßen bekannt und geschätzt, kann der CASKHOUND sein erstes Jahr als großen Erfolg bezeichnen. Das ist nicht selbstverständlich, spornt aber sehr für 2021 an – und dass Tilo Schnabel die Messlatte im nächsten Jahr durchaus gerne höher setzen möchte, glaubt man dem Kuchener gerne. Erste Schritte dazu sind bereits getan, und Whiskyfreunde können sich auf so einige spannende Abfüllungen im kommenden Jahr freuen.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Bestellen Sie die Abfüllungen von THE CASKHOUND direkt im Shop unter www.thecaskhound.de oder besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner (Liste im Shop).