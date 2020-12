Exklusiv für Friends of Laphroaig: Limitierte Laphroaig Weihnachtsdose zum Verschenken

Friends of Laphroaig sollten jetzt in ihr Postfach sehen - es gibt ein Goodie extra für sie...

Friends of Laphroaig haben jetzt die Möglichkeit, einem Freund oder einer Freundin eine besondere Freude zu bereiten: mit einer Weihnachtsdose, in der sich nicht nur eine kleine Flasche Laphroaig 10 Years Old findet, sondern auch handgefertigtes Stollengebäck, das mit mehrere Tage in Laphroaig eingelegte Rosinen gebacken und danach mit Laphroaig Puderzucker umhüllt wurde.

Zudem gibt es – ebenfalls in der Weihnachtsdose, eine exklusive Christbaumkugel – und das Ganze sieht dann so aus:

Der Clou an der ganzen Sache: Die Dose kostet nichts – lediglich die Versandkosten sind zu bezahlen. Und: Man kann sie sich nicht selbst schicken, sondern „nur“ einem Freund oder einer Freundin eine Freude machen.

Sollten Sie also bereits ein Mitglied der Friends of Laphroaig sein, schauen Sie jetzt in ihr Postfach – dort finden Sie die Mail mit dem Link auf das Geschenk – und machen Sie jemandem eine Freude. Und wenn Sie noch kein Mitglied sind: Mit der Seriennummer, die Sie in jedem Heftchen bei jeder Flasche Laphroaig werden, können Sie sich auf der Webseite anmelden. Für diese Aktion wird es wohl zu knapp – aber das war sicher nicht das letzte Goodie, das es bei den Friends of Laphroaig geben wird…