PR: 82 Chapters to Newcastle veröffentlichen am 5. August einen Caol Ila mit Finish im First Fill Moscatel Fass

Der unabhängige Abfüller 82 Chapters to Newcastle hat Anfang Juni die erste Ausgabe der „Creatures of Cask Strength“ veröffentlicht (wir berichteten hier) – jetzt folgt der zweite Streich, ein fassstarker Caol Ila mit einem Moscatel-Finish.

Worauf sich Whiskyfreunde freuen können, und wo die Abfüllung erhältlich ist, ist in der nachfolgenden Presseaussendung zu lesen:

Die „Creatures of Cask Strength“ Serie geht in die zweite Runde

82 Chapters to Newcastle veröffentlichen am 5. August einen Caol Ila mit Finish im First Fill Moscatel Fass

Allen Widrigkeiten des Brexits zum Trotz erscheint am Donnerstagmorgen die neue Abfüllung von 82 Chapters to Newcastle: Ein 8-jähriger Caol Ila mit Finish im First Fill Moscatel Fass. Zwei Dinge machen den Caol Ila besonders. Zum einen ist das der aktuell wohl einzige Single Cask Caol Ila mit Moscatel-Reifung auf dem Markt. Zum anderen ist dies die erste Abfüllung, die vom Brand Ambassador Philipp Ramthun ausgesucht wurde.

Nachdem die erste Creatures of Cask Strength Abfüllung sehr gut ankam und nach kurzer Zeit vergriffen war, dauerte es leider einige Wochen, bis Nachschub eintraf. Die Folgen des Brexits führen noch immer zu langen Lieferzeiten und gestiegenem Aufwand. So war dieser Caol Ila bereits für Mai geplant. Umso größer ist nun die Freude, dass sich die Einfuhrsituation inzwischen etwas zu entspannen scheint. Und das Warten hat sich gelohnt:

„Wir haben hier einen feinen Islay Whisky mit satten, sehr gut eingebundenen 57,3 %vol. Fassstärke. Das Finish erschlägt den Whisky nicht, die Hauptreifung steht weiterhin im Vordergrund. Das Moscatel Finish schwingt dezent über den Vanille- und Karamellnoten der Bourbonfassreifung. Das Ergebnis ist ein leckerer, süffiger, gleichzeitig eleganter Whisky, der im Sommer am Lagerfeuer, aber auch im Winter am Kamin hervorragend schmeckt.“

so Hadrian, Co-Gründer der Marke 82 Chapters to Newcastle.

Die Abfüllung erscheint am 5. August auf der eigenen Homepage (https://www.82newcastle.de/creatures) und bei einigen Händlern (https://www.82newcastle.de/haendler).