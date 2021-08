PR: STARWARD Live-Tasting mit Gründer David Vitale, „Whiskydruid“ Michel Reick und Simple Sample

Live-Tastings werden immer beliebter, und mehr und mehr Brennereien nutzen diese Möglichkeit, ihre Produkte in Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern vorzustellen. Im aktuellen Fall haben sich die STARWARD Destillerie, „Whiskydruid“ Michel Reick und Simple Sample zusammengefunden, um die Abfüllungen der australischen Brennerei einem interessierten Publikum vorzustellen. Das Ganze findet am 11. August statt, bei Bestellung bis 8. August garantiert Simple Sample die rechtzeitige Lieferung.

Hier mehr dazu, direkt von Simple Sample:

STARWARD Live-Tasting mit Brennereigründer David Vitale, „Whiskydruid“ Michel Reick und Simple Sample

Simple Sample veranstaltet ihr nächstes, großes Live-Tasting und dieses Mal geht es nach Australien zu STARWARD!

Mit dabei sein wird niemand geringeres als der Gründer der Brennerei, David Vitale.

Man darf gespannt auf seine Ausführungen sowie die Philosophie hinter STARWARD sein.

Außerdem mit dabei, der allseits bekannte Michel Reick aka Der Whiskydruid.

Er wird Simple Sample mit seiner Expertise durch seine Abfüllungen unter Best Dram, The Old Friends und Scotch Universe zur Seite stehen.

Verkostet werden folgende Abfüllungen, jeweils in 5cl Samples:

Starward Left-Field 40,0% vol.

Starward Nova 41,0% vol.

Starward Projects:Dolce 48,0% vol.

Starward Fortis 50,0% vol.

Starward Secret Single Barrel

Dazu gibt es folgende Goodies für euch:

Aufwändiges, eigens von Simple Sample angefertigtes Booklet

GRATIS STARWARD Nosingglas

STARWARD Nosingglas Rabattgutschein i.H.v 5,00% für alle Großflaschen des Sets bei whic.de

Der Normalpreis des Gesamtpaketes liegt bei 43,90€

In limitierter Stückzahl gibt es das Set zum absoluten Sonderpreis von nur 29,90€ (100 ml = 11,96€)!

Ihr bekommt also satte 32% Rabatt.

Das Tasting findet am 11.08.2021 um 20:00 Uhr statt.

Simple Sample garantiert bei einer Bestellung bis zum 08.08.2021 eine rechtzeitige Zustellung der Sets.

Gönnt euch einen Blick hinter die Kulissen von Starward und genießt die tollen Abfüllungen der Ausnahmebrennerei dazu. Verfolgt den unterhaltsamen Live-Stream, bei dem ihr durch die Kommentarfunktion auf YouTube und Facebook auch aktiv teilnehmen könnt.



Das Set ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample erhältlich.