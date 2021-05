PR: Erster Whisky der neuen Single Cask Linie – Ben Nevis 8 Jahre Oloroso Cask von 82 Chapters to Newcastle

Vom unabhängigen Abfüller 82 Chapters to Newcastle können wir Ihnen einen neue Linie und in ihr einen ersten Whisky vorstellen: Der Ben Nevis 8 Jahre Oloroso Cask startet die neue Linie “Creatures of Cask Strength“ – ab heute ist diese Einzelfassabfüllung in Fassstärke im Webshop des Abfüllers und im Handel für 79,90 erhältlich. Links zu beiden Bezugsmöglichkeiten finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Erster Whisky der neuen Single Cask Linie: Ben Nevis 8 Jahre Oloroso Cask

82 Chapters to Newcastle veröffentlicht heute die neue Linie “Creatures of Cask Strength”.

Der junge, unabhängige Abfüller 82 Chapters to Newcastle ist bislang eher für besondere Lagerungsprojekte bekannt. Ein North British – eingelagert in der alten Radarstation auf dem höchsten Punkt Hessens – war kürzlich in wenigen Minuten ausverkauft. Gleiches geschah mit dem wohl rauchigsten Whisky Deutschlands: einem St. Kilian mit 92 ppm Phenol. Mit der neuen Cask Strength Linie bringt die Firma aus Würzburg erstmals „Scotch“ auf den Markt, denn dieser Whisky wurde in Schottland gelagert und abgefüllt. Die erste Abfüllung der neuen Serie ist ein hervorragender Ben Nevis aus dem First Fill Oloroso Hogshead. Wie auch bei den bestehenden Sonderabfüllungen findet sich hier viel Liebe zum Detail. Hochwertige, hammerschlaggeprägte Labels, schönes Flaschendesign und natürlich ein top Whisky sind noch nicht genug. Denn als besonderen Gag gelangt man über das Rückenlabel zur sogenannten „digitalen Flaschenpost“. Die Idee hinter der Serie ist schnell erklärt: Jede Whiskyregion hat eine eigene Grundfarbe und jede Brennerei ihre eigene Kreatur. Der Whisky ist ab Freitag, den 28. Mai, bei ausgesuchten Händlern sowie auf der eigenen Homepage zu finden. Der Preis beträgt 79,90 Euro.

Flasche im Webshop: https://www.82newcastle.de/creatures

Händlerliste: https://www.82newcastle.de/haendler