PR: 82 Chapters to Newcastle veröffentlicht Dailuaine Single Cask Abfüllung

Der unabhängige Abfüller 82 Chapters to Newcastle aus Würzburg informiert uns über seine neue Einzelfassabfüllung, die unter dem Namen Vier Fässer für ein Halleluja abgefüllt wurde. Alle Infos zu dieses Dailuaine Single Cask können Sie in der Pressemitteilung nachlesen:

Chapters to Newcastle veröffentlicht Dailuaine Single Cask Abfüllung

Mit NFC und Augmented Reality Technologie sowie Reifung in vier verschiedenen Fässern

Der Whisky „Vier Fässer für ein Halleluja“ reifte in Schottland und untertage im Bergwerk Gleissinger Fels.

Besondere Reifung

Diese Abfüllung vereint technische Innovation mit einem aufwendigen Reifeprozess: Die ersten sieben Jahre reifte der Whisky in Schottland und wurde daraufhin nach Deutschland, genauer ins Fichtelgebirge, importiert. Im Bergwerk Gleissinger Fels wurde das 1st Fill Bourbon Barrel auf zwei kleinere Fässer aufgeteilt: In ein 1st Fill Bourbon Fass, der Brennerei „Garrison Brothers“ sowie in ein Sherryfass. Daraufhin wurden beide Fässer wieder vereint und für zwei Monate in einem Pacherenc Süßweinfass veredelt.

Besondere Technik

In Zusammenarbeit mit dem Würzburger Startup „Watchar“ wurde eine Augmented Reality ( = computergestützte Erweiterung der Realität) Flasche der Abfüllung erstellt. Das Startup ist eine der ersten Firmen, welches dies ohne App umsetzen kann. Über diesen Link kann mit jedem Smartphone eine digitale Version der Abfüllung erzeugt werden: https://bit.ly/2vxBujE. Darüber hinaus befindet sich ein NFC Chip im Label. Über das Einscannen des Labels gelangt der Kunde zur Baumspenderurkunde, denn für jede Flasche wird ein Baum gepflanzt.

Tasting Notes

Aroma: Komplexe Nase mit exotischen Früchten, braunem Zucker und dunkler Schokolade.

Geschmack: Starker, malziger Antritt mit Walnussnoten, Kaffee und braunem Zucker. Es folgen Zartbitterschokolade, Karamell und fruchtige Weinnoten.

Abgang: Mittellanger, kräftiger Abgang mit Haselnüssen und Kaffee satt.

Dies ist ein Whisky, der – aufgrund seines sehr intensiven Finishes – ans Ende eines Tastingabends gehört. Am 28.02.2020 wurde der achtjährige Dailuaine veröffentlicht und ist – inklusive Vor-Finish-Sample – hier erhältlich: www.82newcastle.de/productpage/dailuaine-vier-fässer-für-ein-halleluja