PR: Ardbeg Blaaack – für ultimative Fans

Und hier ist sie, die offizielle Ankündigung der neuen Ardbeg Committee-Abfüllung Ardbeg Blaaack, die pünktlich am 3. März erhältlich sein wird:

ARDBEG BLAAACK – FÜR ULTIMATIVE FANS

20 Jahre Ardbeg Committee und eine neue Committee-Abfüllung

Islay, München, Februar 2020. Ardbeg Blaaack heißt die neueste Edition von Ardbeg, eine Hommage an die zahlreichen schottischen Inselbewohner, den Schafen. Gereift in ehemaligen Pinot-Noir-Fässern aus Neuseeland, spannt Ardbeg Blaaack einen Bogen, zu der ebenfalls für seine Schafe bekannten Inselgruppe im Südpazifik. Aus Anlass des zwanzigjährigen Bestehens des Ardbeg Committees, eine Verbindung von leidenschaftlichen Ardbeg-Fans weltweit, erscheint am 3. März 2020 eine limitierte Abfüllung als exklusiver Committee Release.

Dr. Bill Lumsden, Director of Distilling, Whisky Creation and Whisky Stocks bei Ardbeg sagt:

„Ardbeg Blaaack vereint Noten eines britischen Fruchtpuddings mit Bitterkirschen, einer Schippe Ruß und dem Markenzeichen von Ardbeg, viel Rauch. Ein perfekter Dram, um auf unser legendäres Ardbeg Committee anzustoßen.“

Und Mickey Heads, Committee-Chairman und Destillerie-Manager ergänzt:

„In jedem entfernten Winkel der Erde findet sich inzwischen ein Mitglied des Ardbeg Committees. Wir sind sehr stolz auf den ultimativen Enthusiasmus unserer eingeschworenen Gemeinschaft.“

Traditionell am letzten Samstag des Islay Musik und Malt Festivals, lädt Ardbeg zum Ardbeg Day, in diesem Jahr am 30. Mai 2020. Er steht ganz im Zeichen des schwarzen Schafes und des 20. Geburtstages des Ardbeg Committees. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der allgemeine Release des Ardbeg Blaaacks erscheinen. Die Abfüllung wird bei allen Ardbeg Embassies, bei Whiskyspezialisten und im Onlinehandel erhältlich sein.

Ardbeg Blaack Committee Release, 50,7 Vol.% Alkohol ab dem 3. März 2020 für alle Ardbeg Committee Mitglieder über Ardbeg.com, solange der Vorrat reicht.

ARDBEG BLAAACK – VERKOSTUNGSNOTIZ

An der Nase: Britischer Fruchtpudding, dazu Zedernholz und der Duft einer Zigarrenbox. Eichenholztannine mit Trüffel folgen und enthüllen subtile Noten geräucherter Marmeladentörtchen. Mit einem Spritzer Wasser treten intensive Aromen von Bitterkirschen mit Würze zutage und wandeln sich hin zu einem herrlich duftenden Veilchenstrauß.

Am Gaumen: Ein samtweiches Mundgefühl treibt den Gaumen in eine komplexe Symphonie kontrastreicher Aromen. Anis, Ruß und Sommerfrüchte – wie Kirschen, Erdbeeren, Aprikosen und Birnen – ebnen den Weg zu Noten von Mürbteiggebäck, dunkler Schokolade, Kaffee und Mandeln.

Nachhall: Ein langanhaltendes, rauchig-rußiges Finish