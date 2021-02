PR: Brown-Forman Deutschland lädt zur ersten digitalen #MOAW Konferenz

In der Barszene ist das Education-Programm von Brown-Forman, „Master of American Whiskey“ (#MOAW), bereits ein fixer Bestandteil des Jahreskalenders geworden (über die letzte Runde berichteten wir hier). Diesmal wird es – zum ersten Mal – als rein digitales Modul veranstaltet. Was dabei geplant ist und wie man daran teilnehmen kann, finden Sie untenstehend im Text von Brown-Forman Deutschland:

Brown-Forman Deutschland lädt zur ersten digitalen #MOAW Konferenz

Hamburg, 25.02.2021 – Erstmals veranstaltet Brown-Forman Deutschland das 2016 ins Leben gerufene und mittlerweile in der Barszene etablierte Education-Programm „Master of American Whiskey“ (#MOAW) als rein digitales Modul. Die #MOAW Konferenz erfolgt im Zeichen des „sweet social distancing“ und lädt ein zum Netzwerken und Ideenaustausch, verspricht Inspiration und vermittelt Know-How. Hierzu treffen Bartender und Gastronomen am 29. März 2021 digital auf internationale Redner und nehmen am abschließenden, von Mixology-Chefredakteur Nils Wrage moderierten Panel-Talk teil.

Das abwechslungsreiche Programm mit Live-Schaltungen zu Rednern aus der ganzen Welt und moderiert aus einem Hamburger Studio bildet ein breites Themenspektrum in unterschiedlichen Groß- und Kleingruppen-Formaten: Einblicke in erfolgreiche Barkonzepte, Blicke hinter internationale Barkulissen, Masterclasses, Ausblicke auf die Zeit nach der Krise und einen gemeinsamer Austausch und Ausklang der eintägigen Konferenz. Als Brown-Forman Deutschland Gastgeber führen die Brand Advocacy Manager Ann-Sophie Brune-Bau und Nick Theurer zusammen mit dem Frankfurter Barmanager Gabriel Daun durch die Konferenz. Er ist ebenso wie die US-Bartender- Legende Jeffrey Morgenthaler, der dieses Mal eine der beiden Masterclasses abhält, #MOAW-Schirmherr und Wegbegleiter von erster Stunde an. Weitere spannende Beiträge versprechen neben anderen Simon Ford, Entwickler und Namensgeber des aktuell in Deutschland gelaunchten und in den USA mehrfach preisgekrönten Fords Gin sowie Elizabeth McCall, Woodford Reserve Assistant Master Distiller und eine der jüngsten weiblichen Master Distiller in den USA.

Die #MOAW Konferenz startet gegen 12 Uhr und klingt ab 18 Uhr aus. Aufgrund der Internationalität der Bartender-Szene finden einige Programmpunkte in englischer Sprache statt. Die Anmeldung ist kostenlos und vom 25.02. bis 25.03.2021 über die Website www.moaw.de unter Beachtung der Teilnahmebedingungen möglich. Details zu den Inhalten werden hier und via https://www.facebook.com/MasterofAw/ zeitnah veröffentlicht. Schnell sein lohnt sich: Die ersten 50 gültigen Anmeldungen erhalten eine „Early Bird Box“, die neben weiteren attraktiven Inhalten alles für das Tasting und einen Drink zum Ausklang der ersten digitalen #MOAW Konferenz beinhaltet.