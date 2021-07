PR: Das Whisky Battle von Simple Sample geht in die nächste Runde!

Ring frei! Simple Sample lädt ein zum dritten Whisky Battle!

Das Thema lautet: Kampf um die geschmackliche Vorherrschaft in der Region.

Alles über die Kontrahenten und wie Sie an diesem Tasting teilnehmen können, erfahren Sie in der folgenden Presseaussendung:

Das Whisky Battle von Simple Sample geht in die nächste Runde!

Das Whisky Battle ist ein schon jetzt äußerst beliebtes Live-Tasting Format von und mit Simple Sample!

Nach den sehr erfolgreichen ersten zwei Battles, endlich die lang ersehnte Fortsetzung!

Hier treten immer zwei Whiskys gegeneinander an.

Das Besondere: Ihr wisst was ihr kauft, aber nicht was ihr trinkt!

Da die Samples neutral etikettiert sind, wisst ihr nicht, welcher Vertreter euch im Glas erwarte.

Verkostet werden immer 2 Whiskys gleichzeitig in verschiedenen „Runden“.

Die Abfüllungen werden Live im Stream mit euch verkostet.

Somit geht man völlig neutral und ohne Vorurteile an die Sache heran.

Beim dritten Whisky Battle lautet das Thema: Kampf um die Geschmackliche Vorherrschaft in der Region.

Findet es gemeinsam heraus!

Runde 1

– Tamdhu 14 Jahre Ambar Oloroso Sherry Cask vs. Macallan 15 Jahre Double Cask

Zwei Premium Whiskys, die beide eine ordentliche Vollreifung in Sherry Fässern hatten und ihre Herstellungs-Standorte liegen nur 13 Fahrminuten auseinander. Dieses Battle ist ja schon fast Pflichtprogramm!

Kann sich Tamdhu endlich mit Macallan auf eine Stufe stellen, oder gar noch mehr?

Die Besonderheit hier: Der Tamdhu 14 Ambar ist in Deutschland sogar eine kleine Seltenheit.

Runde 2

– Glen Scotia 11 Jahre Sherry Double Cask Finish vs. Springbank 12 Jahre Cask Strength

Das laufende Whiskymuseum, in Familien Besitz, gegen eine Distillery mit bewegender Geschichte und eigenem Brennerei-Geist. Ordentliche 54,1% vol. gegen starke 55,4% vol., beide haben eine ähnliche Fassreifung und ähnliche Altersangaben.

Wer kann sich in Campbeltown behaupten?

Runde 3

-Isle of Raasay Lightly Peated vs. Talisker Storm

Newcomer gegen etablierten Platzhirsch.

Fast in Sichtweite, können sich diese zwei Konkurrenten mit einem schönen Glas Whisky ein Slàinte Mhath über das Meer schicken.

Ihr dürft gespannt sein, ob sich jugendlich leichter Torf und eine bahnbrechende Fasslagerung gegen den unberechenbar, stürmischen und typischen Isle of Skye Single Malt Whisky durchsetzen kann.

Sampleset bestehend aus:

– 5cl Tamdhu 14 Jahre Ambar Oloroso Sherry Cask 43,0%vol.

– 5cl Macallan 15 Jahre Double Cask 43,0%vol.

– 5cl Glen Scotia 11 Jahre Sherry Double Cask Finish 54,1%vol.

– 5cl Springbank 12 Jahre Cask Strength 55,4%vol.

– 5cl Isle of Raasay Lightly Peated 46,4%vol.

– 5cl Talisker Storm Single Malt Whisky 45,8%vol.

Das Live-Tasting ist am 18.08.2021 um 20:00 Uhr angesetzt und wird auf Facebook und YouTube gleichzeitig stattfinden.