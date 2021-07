Whiskyfun: Angus verkostet Glenlivet

Bei den olympischen Whisky-Spielen, die gestern starteten, ist heute bereits der erste Ruhetag. Denn Angus MacRaild konnte seinen Umzug erfolgreich abschließen und hat nun wieder samstäglich die Zeit und Muße, seine Tasting Notes auf Whiskyfun beizusteuern. Seinen Umzug feiert er heute mit einigen Glenlivets. Diese Session bietet Single Malt Whisky auf hohem Niveau. So sind wir es von Glenlivet gewohnt, und von Angus MacRaild sowieso. Die Verkostung in der tabellarischen Übersicht kurz und knapp zusammengefasst sieht dann so aus:

Glenlivet 8 yo (80 proof, Gordon & MacPhail, early 1970s) 89 Glenlivet 13 yo 2007/2020 (65.3%, Signatory Vintage for The Whisky Exchange, cask #900243, 1st fill sherry butt, 625 bottles) 86 Glenlivet 30 yo 1990/2020 (54.4%, Gordon & MacPhail ‚Connoisseur’s Choice‘, cask #17167, refill hogshead, 197 bottles) 90 Glenlivet 34 yo 1966/2001 (64.9%, Scotch Malt Whisky Society #2.36, ‚Caramel bon-bons and fromage frais‘) 91