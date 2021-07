PR: Neue Wolfburn „Vibrant Stills“ Release für Deutschland erschienen

Auch in diesem Jahr hat die Wolfburn Distillery zusammen mit dem deutschen Distributeur Alba Import eine Small Batch Release aufgelegt. In seiner heutigen Presseinformation stellt Alba Import die limitierte Abfüllung Wolfburn „Vibrant Stills“ for Germany vor, die in First Fill Bourbon Barrels reifte und ein Finish in Ruby Port Hogsheads erhielt. Alles weiteren Information finden Sie folgend:

Neue Wolfburn „Vibrant Stills“ Release für Deutschland erschienen

Nachdem Wolfburn Distillery auch bereits in den vergangenen Jahren zusammen mit dem deutschen Distributeur Alba Import oHG eine Small Batch Release für den deutschen Markt aufgelegt hat, möchte man dies auch so 2021 fortsetzen.

Der diesjährige Wolfburn „Vibrant Stills“ for Germany ist limitiert auf 1206 Flaschen und Distillery Manager Iain Kerr hat hierfür First Fill Bourbon Barrels ausgewählt, die dann für sechs Monate eine Schlussreifung in intensivsten Ruby Port Hogsheads erhielten. Die zweite Reifung in Port Fässern hat eine üppig rosa Farbe erzeugt und süße Fruchtnoten hervorgebracht, die wunderschön mit den vanilletönigen Noten der ex Bourbon Fass Reifung harmonieren.

Die Fässer stammen aus 2014, also aus dem zweiten Jahr der Wolfburn Destillation und reiften 7 Jahre, bevor sie vermählt und mit 50% Alkoholgehalt in die Flasche kamen – natürlich wie immer unchill-filtered und in Natural Colour.

Die Tastingnotes von Alba Import:

Nase: sehr fruchtig, Himbeerkuchen mit Vanille, Biskuit, Johannisbeeren, rote Grütze untermalt mit zarten Kräuternoten wie Salbei und Menthol.

Geschmack: cremig-fruchtig am Gaumen, Yogurette, Erdbeermarmelade, Pflaume, roter Apfel gepaart mit einer schönen Würze nah Piment und Salbei.

Diese Abfüllung ist nunmehr im Fachhandel verfügbar.

Dietmar Schulz von Alba Import kommentiert zu der aktuellen Wolfburn Release:

„Erneut zeigt das Wolfburn Destillat seine hervorragende Qualität. Der perfekte New Make ist äußert aufnahmebereit für die Fassaromen und reift in den traditionellen Dunnage Warehouses der Brennerei außerordentlich schnell. Wir sind immer wieder aufs Neue begeistert von der Konsequenz, mit der bei Wolfburn Distillery produziert und gereift wird! Wolfburn entspricht wahrlich unserem Motto Vibrant Stills. Wir dürfen schon gespannt sein, wie sich Wolfburn Single Malt noch weiter entwickeln wird.“

Eckdaten in Kürze:

Wolfburn Distillery, Henderson Park, Thurso, Caithness, KW14 7XW, Scotland

Webpage: www.wolfburn.com