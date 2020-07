PR: Der Jim Beam & Ice Tea Sommer

Es mindestens so viele Arten, Whisky zu genießen, wie es verschiedene Whiskys gibt. Ob pur als Single Malt, on the rocks, als Cocktail oder als Longdrink – erlaubt ist, was gefällt und was man persönlich mag.

Mit dem Angebot Bourbon und Ice Tea möchte Jim Beam in diesem Sommer sowohl bei Promotion-Touren in deutschen Städten als danach auch im Lebensmittelhandel einen Sommerdrink platzieren, der perfekt für heiße Tage sein soll. Und auch bei Musikfestivals will man damit präsent sein.

Infos darüber hat Jim Beam in nachfolgender Pressemitteilung für Sie zusammengestellt:

Der Jim Beam & Ice Tea Sommer:

Reichweitenstarke Sampling-Tour, Aktivierungen im LEH und Online

Frankfurt am Main, 17. Juli 2020. Ab heute startet die Whisky-Marke Jim Beam eine große Sommeraktivierung, um Probierkontakte für den erfrischenden Sommerdrink Jim Beam & Ice Tea zu erzielen. Diesen gibt es frisch gemixt und auch als Premix in der Dose. Bis zum 13. September touren Promoter durch sechs deutsche Städte und bieten Corona-konform Samplings an. Die Aktion wird digital und im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) aufmerksamkeitsstark verlängert. Darüber hinaus sponsert Jim Beam Musikfestivals, welche diesen Sommer digital stattfinden, wie z.B. das Deichbrand At Home.

Diesen Sommer bringt Jim Beam Konsumenten und Jim Beam & Ice Tea zusammen, als frisch gemixten Drink und auch als Ready-To-Drink (RTD). Von Mitte Juli bis Mitte September verteilen Promoter gratis Samples in Köln, Münster, Kiel, Frankfurt, Leipzig und Stuttgart. Den Jim Beam & Ice Tea bieten die Zweierteams an beliebten öffentlichen Plätzen unter Einhaltung der Hygienevorschriften an. Die Konsumenten erwartet eisgekühlter Kentucky Straight Bourbon mit erfrischendem Sparkling Ice Tea mit Zitronengeschmack. Die spritzig-herben Aromen der Zitrusfrucht treffen auf den süß-milden Geschmack des Whiskys – perfekt für heiße Tage.

Kanalübergreifende Aktivierung

Um die onlineaffine Zielgruppe zu erreichen, steuert Jim Beam die Digital- und Social-Media-Kampagne zur Sampling-Aktivierung lokal aus. Der Hashtag JimBeamIceTea bündelt die Beiträge auf dem eigenen Instagram-Account @jimbeamde. Für Umsätze am Point of Sale (PoS), verteilen die Promoter während des Samplings Rabatt-Coupons an die Konsumenten. Die Gutscheine können beim Kauf einer Flasche des klassischen Jim Beam White oder von zwei Dosen Jim Beam & Ice Tea bei allen Edeka und real,- Märkten eingelöst werden.

Zusätzlich steigern sommerliche On-Packs den Kaufanreiz am PoS: Dazu ist die Jim Beam Flasche zusammen mit zwei Dosen Lipton Ice Tea Sparkling erhältlich, um den Signature Serve zu Hause ganz einfach nachmixen zu können.

„Wir bei Jim Beam nutzen den Sommer, um möglichst viele Tasting-Kontakte für den erfrischenden Drink Jim Beam & Ice Tea zu generieren, ob frisch gemixt oder als Ready-To-Drink in der Dose. Selbstverständlich haben wir unsere Strategie im Zuge der Coronakrise angepasst. Unsere groß angelegte Sampling-Tour in sechs Städten findet deshalb COVID-19-konform an der frischen Luft statt. Digital- und SocialMedia-Maßnahmen sowie Aktivierungen am Point-of-Sale runden unsere Kampagne ab und sorgen für eine zielgruppengerechte und aufmerksamkeitsstarke Ansprache der Konsumenten“,

so Carolin Schulz, Brand Manager Jim Beam bei Beam Suntory Deutschland.

Umfassende Aktivierung während Corona: Jim Beam beim Deichbrand At Home

Zum ersten Mal ist Jim Beam dieses Jahr, offizieller Partner des Deichbrand Festivals. Aufgrund der Corona-Krise findet das Event als digitales Deichbrand At Home per Livestream vom 17. bis zum 19. Juli statt. Die „Besucher“ hatten vorab die Möglichkeit eine von ca. 4.000 Festivalboxen online bestellen, unter anderem mit einem Jim Beam & Ice Tea RTD. Von Freitag bis Sonntag können Festivalfans neben Musik auch virtuelle Workshops und einfallsreiche Challenges streamen. Jim Beam zeigt, wie man Jim Beam & Ice Tea selbst mixt und ruft zu einer Joyride-Challenge auf. Bereits im Mai hat die Marke die World Club Dome Roof Sessions gesponsert.