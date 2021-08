PR: Die neue, limitierte Lagavulin Offerman Edition Guinness-Fass-Finish kommt streng limitiert nach Europa

Wie lange haben sich Whiskyfreunde gewünscht, dass die Lagavulin Offerman Editions, die es ja nur in den USA gibt, auch nach Europa kommen! Nun hat die Islay-Destillerie diesen Wunsch erfüllt – und gibt jetzt Fans der Destillerie die Möglichkeit, die neueste Edition, den Lagavulin Offerman Edition Guinness-Fass-Finish über den Onlineshop malts.de zu erhalten.

Allerdings: Für Europa sind nur sehr wenige Flasche verfügbar gemacht worden, sodass man sich – laut Informationen von Diageo – dazu entschlossen hat, noch im August ein Gewinnspiel zu veranstalten, bei dem man diese Abfüllung gewinnen kann. Details dazu werden rechtzeitig auf malts.de bekanntgegeben.

Hier nun einmal alle Infos zur Edition – und wie man eine solche sein Eigen nennen kann:

Die neue, limitierte Lagavulin Offerman Edition: Guinness-Fass-Finish

In Europa exklusiv nur bei Malts.de erhältlich: Die zweite Abfüllung der langjährigen Partner Nick Offerman und Lagavulin Single Malt Scotch gereift in Guinness-Fässern

Malts.de präsentiert die neue Lagavulin Offerman Edition: Guinness Cask Finish, die zweite Iteration von Nick Offerman und Lagavulin nach der Einführung der Lagavulin Offerman Edition Aged 11 Years im Oktober 2019. Dieser neue, limitierte 11 Jahre alte Lagavulin, der vier Monate lang in ehemaligen Guinness-Bierfässern der Open Gate Brewery in Maryland gereift ist, ist eine Vater-Sohn-Kreation von Nick und Rick Offerman. Die Kombination der intensiven Torf- und verkohlten Holznoten des Lagavulin mit den gerösteten Kaffee-, dunklen Schokoladen- und süßen Karamellnoten aus den Guinness-Fässern ist ein glorreiches Geschmacks-Abenteuer. Der limitierte Single Malt hat einen UVP von 74,99 € und wird im europäischen Festland exklusiv nur über malts.de erhältlich sein.

Der Erfindungsgeist dieser Zusammenarbeit wird im neuesten Video der fortlaufenden Serie Lagavulin: My Tales of Whisky, ‚Nick Offerman’s Father’s Day Part Five‚, zum Leben erweckt. Die abenteuerliche Geschichte enthüllt, welche Anstrengungen Nick unternahm, um die Lagavulin Offerman Edition: Guinness Cask Finish für seinen Vater zu kreieren. Jetzt sind Nick, Ric und Lagavulin stolz darauf, ihren neuen Dram der Wahl nach einem harten Arbeitstag zu präsentieren. Sie empfehlen ihn pur oder auf Eis zu genießen – aber immer bei einer Geschichte über Whisky.

Die Partnerschaft zwischen Lagavulin und Nick Offerman begann 2014 mit der Einführung der Serie Lagavulin: My Tales of Whisky. Ric ist im Laufe der Jahre in verschiedenen Spots aufgetreten und hat dabei alles gezeigt, von seinen meisterhaften Holzbearbeitungsfähigkeiten bis hin zu seiner beharrlichen Vorliebe für medium-rare Steaks. Die gesamte Serie „Lagavulin: My Tales of Whisky“ kann auf YouTube angesehen werden, und die komplette Sammlung der Comic-Kurzfilme von Nick und Ric sind ebenfalls dort zu finden.

„Die Gelegenheit, an diesem wahrhaft erhabenen, rauchigen Masterpiece mitzuarbeiten, erneuert meine Dankbarkeit für die einfachen Dinge im Leben, wie die Liebe eines Vaters und die guten Manieren, die er mir beigebracht hat“ Nick Offerman

Getorftes Malz, langsame Destillation und lange Reifung sind ausschlaggebend für den komplexen, vollen, torfigen Charakter des Lagavulin. Eine geschmackliche Symbiose entsteht durch den gerösteten Kaffee-, dunklen Schokoladen- und süßen Karamellnoten aus den Guinness-Fässern.

Weitere Informationen über den Verkauf dieser limitierten Auflage von Lagavulin Single Malt Scotch Whisky sind auf malts.de zu finden.

Über Malts.de

Malts.de ist der One-Stop-Shop für Whisky-Liebhaber und bietet eine unvergleichliche Auswahl an Klassikern und limitierten Whiskys, die oft als erste über den Newsletter und die Website kommuniziert werden. Egal, ob neu in der Welt der Malts oder erfahrener Kenner – detaillierte Beschreibungen, ein Überblick über die Marken Historie und eine fachkundige Anleitung, helfen, um den perfekten Whisky zu entdecken. Besuche Malts.de für neue Produkteinführungen, exklusive Angebote und Vorverkäufe: www.malts.de

Über Nick Offerman

Nick Offerman ist ein Schauspieler, Autor und Holzarbeiter, am besten bekannt als die Figur des Ron Swanson in der NBC-Hit-Comedyserie Parks & Recreation, Karl Weathers in der gefeierten FX-Serie Fargo, der Co-Moderator und ausführende Produzent von NBCs Making It und in der Rolle des Forest

in FXs DEVS. Offerman ist Autor von vier New York Times Bestselling-Büchern: Paddle Your Own Canoe, Gumption, Good Clean Fun und zuletzt The Greatest Love Story Ever Told, geschrieben mit seiner Frau Megan Mullally. In seiner Freizeit kann man ihn in seiner Holzwerkstatt in Los Angeles antreffen, wo er handgefertigte Gegenstände baut – von edlen Möbeln über Kanus bis hin zu Ukulelen.

Über Diageo

Diageo ist einer der weltweit führenden Anbieter von Premium-Spirituosen, Bieren und Mixgetränken. Das herausragende Portfolio beinhaltet Marken wie Johnnie Walker, Smirnoff, Cîroc Vodka, Ketel One Vodka, Captain Morgan, Baileys, Don Julio und Tanqueray. DIAGEO ist mit einer Marktpräsenz in mehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt tätig und wird sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch an der London Stock Exchange (DGE) gehandelt. Weitere Informationen über DIAGEO, seine Marken, Mitarbeiter und Grundsätze finden Sie unter www.diageo.com. Besuchen Sie Diageos Website www.DRINKiQ.com für Informationen und Initiativen zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.