PR: Gute Nachrichten – Mackmyra kommt ab sofort nach Hause

Besondere Zeiten erfordern in vielen Dingen ein Umdenken. In diesem Sinne hat sich auch die schwedische Destillerie Mackmyra auf die Situation der Pandemie eingestellt und ihre Aktivitäten, was Verkostungen und Konsultationen anbelangt, komplett in den Onlinebereich verlegt. Damit will man noch näher an die Interessenten und Konsumenten rücken – und Mackmyra vom Wohnzimmer aus erlebbar machen.

Auf welche Weise man das bei Mackmyra plant und wie man als Whiskfreund an diesen Tastings teilnehmen kann, das können Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung lesen:

Gute Nachrichten – Mackmyra kommt ab sofort nach Hause

Aufgrund der aktuellen Situation verlegt Mackmyra alle seine Tastings auf YouTube, Social Media und Microsoft Teams.

In Zukunft werden wöchentliche Verkostungen und Konsultationen online von und mit Mackmyra stattfinden. Ob kleine oder große Gruppen, ob geschlossen oder öffentlich, Mackmyra geht neue Wege.

Aus aktuellem Anlass und den damit verbundenen Herausforderungen, verlegt Mackmyra sämtliche Tastings und zukünftige Konsultationen in den Online Bereich. Ob öffentliche Live Tastings auf YouTube, geschlossene Reserve Tastings in kleineren oder größeren Gruppenchats über Microsoft Teams, oder in Zusammenarbeit mit Fachhändlern ist ganz egal. Mackmyra handelt in dieser schwierigen Situation verantwortungsbewusst und bietet eine interaktive, unterhaltsame und sichere Alternative, während die Menschheit zurzeit zu Hause ausharrt. Mackmyra bietet jetzt einen hervorragenden Service mit OnlineVerkostungen, Online-Shops und Direktbelieferungen nach Hause.

„Wir werden bei diesen Online-Events mit Einzelhändlern, Influencern und unseren Kunden zusammenarbeiten und weiterhin unsere wunderbare Mackmyra-Community aufbauen und mit ihr interagieren. Dies ist ein Vorgeschmack auf die Zukunft und wird Live-Meetings ergänzen.“

sagt Andreas Thiele, Director der Mackmyra Swedish Whisky GmbH Deutschland

Ob am Küchentisch oder gemütlich auf der Couch, wird Mackmyra die Whisky Community in Zukunft unterhalten. Jeder hat die Möglichkeit ein Teil der Mackmyrafamilie zu werden und die Geschichte kennenzulernen und mitzuverfolgen.

Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, hat die Möglichkeit sich im Mackmyra Web Shop unter: https://de.mackmyra.store/ für den Newsletter anzumelden und sich dort ein wenig umzuschauen und evtl. den einen oder anderen Whisky zu bestellen. In Zukunft werden wöchentlich Tastings und Konsultationen stattfinden. Mackmyra steht für #Westayathome#Wirbleibenzuhause