PR: Infos von Kirsch Import – St. Kilian Livestream, neue Fassstärken von Signatory

Wieder einmal hat uns Kirsch Import über neue Abfüllungen informiert, diesmal von Signatory – aber man hat bei dem rührigen Importeur und Distributor auch noch andere Dinge zu verkünden: André und Mail von Kirsch Import verkosten in einem Lifestream auf Youtube und Facebook gemeinsam den St. Kilian Five – wer heute abend um 20:15 dabei sein will, findet in der Presseaussendung die Links dazu. Alles dazu nach der Vorstellung der sechs neuen Fassstärken von Signatory Vintage:

Von den Lowlands über die Isle of Mull bis in die Highlands: Schottland-Rundreise mit neuen Abfüllungen von Signatory Vintage

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whisky-Welt recht kurzen Zeit international in der Branche etabliert. Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dazu zählen spezielle Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei ebenso wie Single Malts aus seltenen Einzelfässern oder Destillerien, die schwerpunktmäßig Whisky für Blends produzieren.



Whiskys der Signatory-Reihe „Cask Strength Collection“ werden in Fassstärke abgefüllt. Die sieben neuen Abfüllungen in der charakteristischen Dekanter-Flasche haben bis zu 24 Jahre auf dem Kerbholz und kommunizieren wie gewohnt alle Details zur Abfüllung auf dem handnummerierten Etikett.



Den Anfang macht der Senior, ein herrlich dunkler Single Malt aus der Clynelish Distillery, einer der wenigen Brennereien im Norden der Highlands. Ein Tropfen für Fortgeschrittene ist der 2007 destillierte Whisky von Deanston mit einer ordentlichen Fassstärke von 64,5 % vol. Die beiden 22-Jährigen aus der Dailuaine sowie der Inchgower Distillery gehören zu den seltenen, meist nur unabhängig abgefüllt erhältlichen Single Malts der Brennereien. Der Großteil ihrer Destillate fließt in die Blend-Industrie.



Mit dabei ist außerdem ein kräftiger Whisky mit 59,8 % vol. von Ledaig – bekannt für seine getorften, sehr rauchigen Single Malts. Für einen leichten Abschluss sorgt der dreifach destillierte Scotch von Auchentoshan.

Clynelish 1995/2020

Signatory Vintage Cask Strength Collection



24 Jahre

Dest. 21/11/1995

Abgef. 04/03/2020

Fass-Typ: Refill Sherry Butt

Fassnr. 11229

573 Flaschen

54,5 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Deanston 2007/2020

Signatory Vintage Cask Strength Collection



12 Jahre

Dest. 14/06/2007

Abgef. 12/02/2020

Fass-Typ: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900142

630 Flaschen

64,5 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dailuaine 1997/2020

Signatory Vintage Cask Strength Collection



22 Jahre

Dest. 20/05/1997

Abgef. 12/02/2020

Fass-Typ: Hogsheads

Fassnr. 7162 & 7163

405 Flaschen

46,1 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Inchgower 1997/2020

Signatory Vintage Cask Strength Collection



22 Jahre

Dest. 24/04/1997

Abgef. 11/02/2020

Fass-Typ: Bourbon Hosheads, Finish im frischen Sherry Butt

Fassnr. 2

703 Flaschen

59,7 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ledaig 2007/2020

Signatory Vintage Cask Strength Collection



12 Jahre

Dest. 07/06/2007

Abgef. 11/02/2020

Fass-Typ: Refill Sherry Butt

Fassnr. 700555

604 Flaschen

59,8 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auchentoshan 2000/2020

Signatory Vintage Cask Strength Collection



19 Jahre

Dest. 09/05/2000

Abgef. 12/02/2020

Fass-Typ: Hogshead

Fassnr. 800160

251 Flaschen

56,1 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Einschalten: Kirsch Live-Stream mit St. Kilian!

Ganz im Sinne aktueller Maßnahmen unternehmen wir auch in unserem heutigen Live-Stream keine geschmackliche Auslandsreise. André und Maik lassen Whisky made in Germany ins Nosingglas fließen und verkosten die fünfte Abfüllung der St. Kilian Distillers. Für ihren Signature Five haben die Unterfranken Whisky aus fünf verschiedenen Eichenfässern vermählt – mehr dazu weiter unten in diesem Newsletter.



Neugierig, wie der St. Kilian Neuling schmeckt und was die von Master Distiller Mario Rudolf ausgewählten Fassinhalte zu bieten haben? Dann schalten Sie heute Abend um 20:15 Uhr ein. Kommen Sie dazu einfach auf unsere Facebook-Seite bzw. unseren YouTube-Kanal oder klicken Sie auf den folgenden Link. (Wer es heute nicht schafft: Die Videos werden aufgezeichnet und sind danach auf beiden Kanälen verfügbar.)