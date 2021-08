PR: Irish Whiskey Wochenende Tastingsets ab sofort verfügbar

Eines der erfolgreichsten Online-Festivals des Vorjahrs kehrt auch 2021 zurück: Das Irish Whiskey Wochenende wird in diesem Jahr am 9. und 10. Oktober stattfinden, wieder mit zahlreicher Beteiligung irischer Brennereien und Bonder. Die Tasting Sets dafür – dieses Jahr gibt es ein Dutzend verschiedene – sind ab sofort hier online bestellbar.

Mehr das Irish Whiskey Wochenende lesen Sie hier im nachfolgenden Pressetext von irish-whiskeys.de:

Irish Whiskey Wochenende Tastingsets ab sofort verfügbar

Im November 2020 fand das Irish Whiskey Wochenende erstmals statt. Unter dem Motto „Der Geschmack Irlands kommt zu dir nach Hause“ haben 11 irische Destillerien und Whiskeybonder ihre Produkte vorgestellt.



Das Wochenende war ein voller Erfolg und die Teilnehmer waren begeistert von der Bandbreite und Qualität des irischen Whiskeys. Nach so viel positiver Rückmeldung gibt es natürlich eine Fortsetzung im Jahr 2021.



Am 09. & 10. Oktober 2021 wird das Irish Whiskey Wochenende 2021 stattfinden. Wieder werden Destillerien und Whiskey Bonder aus Irland in Live Master Classes ihre Produkte vorstellen. Auch in diesem Jahr halten die Tastingsets wieder besondere Abfüllungen bereit und auch das ein oder andere Sample, das man so nicht zu kaufen bekommt.



Ein Wochenende rund im irischen Whiskey mit abwechslungsreichen Rahmenprogramm wird es wieder werden.



Nun ist es endlich soweit und die Tastingsets für dieses Jahr können bestellt werden. Wieder wird es insgesamt 11 Live-Tasting Sessions geben. Kauft euch ein Tastingset für Samstag oder Sonntag und ihr könnt das ganze Wochenende den Stream anschauen und sehr viel über irischen Whiskey erfahren.

Dieses Jahr gibt es einige Neuerungen: ihr könnt euch Tagessets für Samstag und Sonntag kaufen, wenn ihr so einen ganzen Tag dabei sein wollt, ist solch ein Paket genau das Richtige für euch. Außerdem gibt es für alle Besteller eines Tagessets einen Zugang zur After-Show-Party am Samstagabend.



Außerdem gibt es zur Einstimmung auf das Wochenende bereits am Freitag einen Live Stream unter dem Motto: Pub Session – guter Whiskey und bester Irish Folk. Auch dazu gibt es natürlich ein Tastingset, mit vier verschiedenen Whiskeys. Der Live Stream wird auf Facebook und YouTube ausgestrahlt.



Auf der eigens eingerichteten Webseite www.irish-whiskey-wochenende.de werden nach und nach die teilnehmenden Destillerien und Whiskeybonder vorgestellt. Hier ist auch der Übersichtsplan der Masterclasses zu finden, so dass die Tastingplanung für das Wochenende übersichtlich ist.



Wer keine Informationen rund um das Irish Whiskey Wochenende verpassen möchte, kann sich dort auch für den Newsletter registrieren. Daneben erscheinen regelmäßige News und Updates über die Social Media-Kanäle Facebook und Instagram.