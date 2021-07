PR: Kirsch Import bringt neue Signatory Vintage „Samurai“ Single Casks und Port Askaig SC aus dem Sherryfass

Insgesamt fünf neue Whiskys hat Kirsch Import ins Portfolio aufgenommen, und wie immer werden diese neuen Abfüllungen bald bei Ihrem Händler zu finden sein. Es geht um vier neue „Samurai“ Abfüllungen von Signatory Vintage und einen neuen Port Askaig Single Cask aus dem Sherryfass.

Hier haben wir für Sie alle Details dazu – die Preise weiß wie üblich Ihr Händler:

Neue Drams für Helden: Verstärkung für die Signatory Vintage „Samurai“ Single Casks

Für mehr als 700 Jahre prägten die heldenhaften Kämpferinnen und Kämpfer das Bild Japans. Kirsch Import und Signatory Vintage machen sie zu Beschützern des guten Geschmacks: die Samurai. Ihren ersten Einsatz hatten sie im Dezember letzten Jahres – jetzt ist vierfache Verstärkung eingetroffen. Die Reihe edler Abfüllungen aus dem Holzschatz von Andrew Symington haben wir mit ausdrucksstarken Etiketten in den adligen Kriegerstand erhoben. Jede von ihnen personalisiert mit illustrierten Heldenfiguren, die sich dieses Mal schwarz-weiß vor (nach bestem Wissen und Gewissen) politisch korrektem Hintergrund abheben.



Wie das Schwert die Seele des Samurai, so bilden Sherry-Fässer das Herz der heroischen Range. Beim 11-jährigen Single Malt von Craigellachie verrät es bereits die natürliche, tief dunkle Farbe: Der vollmundige Speysider reifte ausschließlich im Sherry Butt. Eine Single-Malt-Rarität ist der 2009 destillierte Glentauchers. Der eher unbekannte Speyside Single Malt mit leichtem Körper erhielt ein Finish im Sherry Butt.



Das gilt auch für den dreifach destillierten, dunklen Lowland-Whisky von Auchentoshan und den maritim-torfigen Islay Single Malt Scotch von Caol Ila. Der Kampfkraft ihrer Namensgeber entsprechend, entfalten alle Samurai Single Malts ihre vollen Aromen bei Fassstärken von bis zu 63,2 % vol. Eine Frage der Ehre: Die limitierten Scotch Whiskys sind weder kühlfiltriert noch gefärbt.

Craigellachie 2009/2020

Signatory Vintage „Samurai“

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre

Dest. 05/06/2009

Abgef. 15/10/2020

Fasstyp: Sherry Butt

Fassnr. 305809

Flaschen: 604

0,7 Liter

59% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glentauchers 2009/2020

Signatory Vintage „Samurai“

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre

Dest. 07/05/2009

Abgef. 15/10/2020

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900315

Flaschen: 621

0,7 Liter

63,2% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2007/2020

Signatory Vintage „Samurai“

Exclusively bottled for Kirsch Import



13 Jahre

Dest. 28/09/2007

Abgef. 15/10/2020

Fasstyp: Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 8

Flaschen: 686

0,7 Liter

59,1% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt





Auchentoshan 2007/2020

Signatory Vintage „Samurai“

Exclusively bottled for Kirsch Import



12 Jahre

Dest. 31/10/2007

Abgef. 15/10/2020

Fasstyp: Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 1

Flaschen: 704

0,7 Liter

54,7% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sommer-Dram für Rauchfans: Port Askaig Single Cask aus dem Sherryfass

Üppige Aromen von Frucht und Würze, ausbalanciert von Torf und geteerten Seilen: Wie für das Tor zur Insel Islay üblich, ist auch dieses Port Askaig Single Cask eine Hommage an die einzigartigen Aromen Islays. Die Single Malts von Port Askaig sind echte „mystery malts“. So bleibt auch die Brennerei hinter der Exklusivabfüllung für den deutschen Markt im Dunklen. Nur so viel sei verraten: Es handelt sich um die nördlichste Destillerie der beliebten Whiskyregion.



Der Port Askaig 2008/2020 reifte etwas über 12 Jahre lang an der Nordküste der Hebrideninsel in einem ausgewählten Sherry Butt. Dem andalusischen Fass verdankt der aus getorftem Gerstenmalz gebrannte Single Malt seine köstliche Fruchtkomponente. Der sommerliche Dram für Fans rauchiger Islay-Whiskys entfaltet sich – weder kühlfiltriert noch gefärbt – entfaltet sich bei erhöhter Trinkstärke von 58,9% vol.

Port Askaig 2008/2020 – Sherry Cask Matured

Islay Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import



12 Jahre

Dest. 12/06/2008

Abgef. 24/09/2020

Fasstyp: Sherry Butt

Fassnr. 1

58,9% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt