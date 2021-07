PR: Limited Flora & Fauna Collection – Seltene Single Malts aus handverlesenen Brennereien

Die Flora & Fauna Abfüllungen sind eine der seltenen Möglichkeiten, an offizielle Abfüllungen von Diageo-Brennereien zu kommen, aus denen es keine Core-Range gibt. Sammler und Entdeckungsfreudige wird es freuen, dass Diageo nun eine limitierte Edition der Flora & Fauna Abfüllungen auf den Markt bringt – auch in Deutschland.

Nachfolgend alles Wissenswerte über die Serie und die einzelnen Abfüllungen darin:

Limited Flora & Fauna Collection – Seltene Single Malts aus handverlesenen Brennereien

Berlin, 23.06.2021 – Echte Whisky-Liebhaber sind immer auf der Suche nach dieser einen ganz besonderen Edition; handverlesene Sammlerstücke aus längst vergessenen Original-Brennereien, die ihre ganz eigene Historie mitbringen. Die limitierte Flora & Fauna Collection ist einer dieser schwer auffindbaren Schätze exquisiter Whisky-Kunst aus Schottland– eine einzigartige Chance auf echte Single Malt-Geschichte.

Ihren Namen verdankt die Sammlung dem legendären Whisky-Autoren Michael Jackson, der damit auf die liebevoll gestalteten Labels anspielt, auf denen jeder Brennerei eine Illustration aus der Tier-oder Pflanzenwelt zugeordnet ist. Nach und nach sind immer mehr der vertretenen Traditions-Destillerien in Vergessenheit geraten und die verbleibenden Flaschen der Flora & Fauna Collection gelten mittlerweile als gesuchte Sammlerstücke. Die verbliebenen Whiskys werden meist für Blended Scotch verwendet und sind kaum noch als eigenständige Single Malts erhältlich –was die einzelnen Abfüllungen extrem selten und besonders begehrenswert macht.

DIE 11 EXQUISITEN SINGLE MALTS DER FLORA & FAUNA COLLECTION

BENRINNES 15 JAHRE SINGLE MALT

Die Destillerie Benrinnes wurde 1826 in der Nähe von Aberlour gegründet und verwendet kleine Brennkessel, um einen vollmundigen und dickflüssigen Malt mit einem köstlichen Aroma und einem breiten Geschmacksprofil zu produzieren. Der Benrinnes 15 zeigt am Gaumen süße und vollmundige Noten mit Früchten, Gewürzen und einer dezenten Chilischärfe, die sich im mittellangen Abgang schließlich in getrockneten Früchte, gebranntem Karamell, Gewürzen und Tanninen auflösen.

70cl / 43%

64,90 €

BLAIR ATHOL 12 JAHRE SINGLE MALT

Die Brennerei Blair Athol mit ihren mit Efeu bewachsenen traditionellen Steinbauten vor einer idyllischen Berglandschaft ist eine der malerischsten Destillerien in ganz Schottland. Das Aroma des Blair Athol 12 bringt den wundervollen Duft von Sherry und Christstollen, mit Noten von Früchten, Gewürzen, Nüssen und Leder. Der Geschmack ist vollmundig, süß und rund, mit Früchten, holzigen und süßen Aromen sowie Toffee. Im reichhaltigen Abgang zeigen sich süße Gewürze, Früchte, Holz, Nüsse und Spuren von Rotwein-Tanninen.



70cl / 43%

49,90€

DAILUAINE 16 JAHRE SINGLE MALT

Die Destillerie Dailuaine wurde 1851 gegründet und erregte aufgrund einer einzigartigen Brennofen-Belüftung in Form eines Pagoden-Daches großes Aufsehen. Dailuaine 16 ist ein zutiefst komplexer Speyside Single Malt, den man bislang kaum je in seiner Reinform probieren konnte. Der Geruch ist sehr erdig, mit einem reichhaltigen Sherry-Aspekt. Geschmacklich setzen sich Sherry, Gewürze, Holz und pikante Noten durch, gefolgt von einem Abgangmit Holzasche, Walnuss, Tanninen und herben Kräutern.



70cl / 43%

64,90€

GLEN SPEY 12 JAHRE SINGLE MALT

Die Destillerie Glen Spey wurde 1885 gegründet und verwendet einen speziellen Läuterungsmechanismus, der einen längeren Kontakt mit dem Kupfer mit sich bringt. Das Ergebnis ist ein besonders reiner Brand mit einem leichteren und subtilen Charakter. Zitrus, Salzwasser, Ingwer, Birne und Kiefernharz bestimmen das Aroma. Im Geschmack machen sich Kräuter, Trauben, Rosmarin, schwarzer Pfeffer und Chili bemerkbar, während sich im kurzen und scharfen Abgang eine Spur Torfrauch durchsetzt.



70cl / 43%

49,90€

GLENLOSSIE 10 JAHRE SINGLE MALT

John Duff errichtete die Destillerie Glenlossie im Jahr 1876 und machte sich die Höhenunterschiede des Standortes zunutze – er verwendete Wasserkraft, wo andere Dampf einsetzen mussten. Glenlossie 10 ist ein süßer, leichter und eleganter Speyside Single Malt. Er bezaubert durchein florales, fruchtiges Aroma mit Noten von Zitronencreme, frisch gemähtem Gras und Rhabarber. Der Geschmack ist frisch und fruchtig, mit Bienenhonig und Malz, und gipfelt in einem kurzen bis mittellangen Abgang mit Zitrus, Sellerie, weißem Pfeffer und dunkler Schokolade.

70cl / 43%

49,90€

MANNOCHMORE 12 JAHRE SINGLE MALT

Die Brennerei Mannochmore wurde 1971 im Dorf Birnie gegründet, das südlich von Elgin liegt. Die Destillerie wurde als Gegenstück zur viktorianischen Brennerei Glenlossie errichtet, deren Whisky ähnlich aromatisch ist. Mannochmore 12 ist überraschend rein, trocken, erfrischend und direkt. Ein Aroma von Zuckerwatte und Pflanzen, mit leichten Zitrusnoten. Auch im Geschmack machen sich Zitrusfrüchte bemerkbar, zusammen mit Vanille, kandiertem Ingwer und scharfen Chilischoten. Der Abgang ist überraschend kurz und trocken.



70cl / 43%

49,90€

LINKWOOD 12 JAHRE SINGLE MALT

Die Destillerie Linkwood wurde 1825 von Peter Brown gegründet. Bis zum heutigen Tag hat man sich dort ein perfektes Gleichgewicht mit der Natur bewahrt und man beobachtet gelegentlich weiße Schwäne, die auf dem See der Brennerei ihre Runden drehen. Linkwood 12 ist ein subtiler, reiner und köstlicher Single Malt. Rosenblätter, Früchte, Vanille, Butter und Seeluft bestimmen das Aroma. Der Geschmack ist süß, mit einer leichten Säure, dabei floral und fruchtig mit Noten von Heidehonig. Im mittellangen Abgang setzt sich eine anhaltende Süße von reifen Früchten und Lakritze mit Holzaspekten durch.



70cl / 43%

49,90€

TEANINICH 10 JAHRE SINGLE MALT

Captain Hugh Munro gründete Teaninich neben der Cromarty Firth at Alness im Jahr 1817. Als einzige Brennerei in Schottland verwendet Teaninich eine Filterpresse, um die Maische zu filtern. Teaninich 10 ist ein verlockender Highland Single Malt mit einem grünen und pflanzlichen Charakter.Das Aroma ist frisch, säuerlich und appetitanregend, mit Noten von Orangen und Zitronen und einer Spur Bienenwachs, während der frische und trockene Geschmack an grünes Gemüse und Zitrusfrüchte erinnert. Der mittellange bislange Abgang vermittelt ebenfalls Noten von Gemüse und Bienenwachs.



70cl / 43%

49,90€

STRATHMILL 12 JAHRE SINGLE MALT

Strathmill liegt im malerischen Tal des Flusses Isla. 1968 wurden die sogenannten „Lyne Arms“ angebracht – diese verleihen dem Whisky einen leicht öligen Charakter, der hervorragend zu seinen dominanten Obst-und Grasnoten passt. Strathmill 12 ist mild, rund und ausgewogen. Der Geruch ist süß und minzig, mit Aromen von Schokoladensplittern, gerösteten Erdnüssen, getrockneter Petersilie und Moos. Der Geschmack ist süß und leicht säuerlich, mit Noten von Zitrus, Gewürzen, Ingwer und Chili, ehe der mittellange trockene Abgang in einem schokoladigen Nachgeschmack mündet.



70cl / 43%

49,90€

AUCHROISK 10 JAHRE SINGLE MALT

Auchroisk wurde 1974 in Banffshire gegründet und ist damit eine der jüngsten Brennereien Schottlands. Ihr Whisky entsteht mit demunvergleichlich klaren Quellwasser der Dorie-Quelle. Auchroisk 10 ist ein Speyside Single Malt einem ganz eigenen Charakter. Subtile Aromen von Meerwasser, frischem Holzrauch, Lakritze, Ingwer und Tannennadeln, mit einem schweren, vollmundigen Geschmack, der Anklänge an holzige Tannine, herbe Kräuter, trockenen Zimt und Salz heraufbeschwört. Der lange Abgang ist holzig-herb, mit Noten von Schwefel und mildem Torfrauch.



70cl / 43%

49,90€

INCHGOWER 14 JAHRE SINGLE MALT

Die Destillerie Inchgower wurde 1871 von Alexander Wilson & Co. gegründet. Nach einer Reihe von Fusionen und Übernahmen spielt sie heute eine entscheidende Rolle bei der Herstellung zahlreichen Blends wie z. B. Johnnie Walker – was Inchgower als Single Malt extrem selten macht, da nur knapp 1 % der Produktion individuell abgefüllt werden.Inchgower 14 ist ein wundervoll ausgewogener Whisky – in Geschmack, Konsistenz und Komplexität. Das leicht zähe Aroma wird von Vanille, Ingwer, Früchten und Bienenwachs geprägt. Der cremige, gut ausgewogene Geschmack offenbart Noten von reifem Obst, Nüssen, Toffee und dezentem Seegras. Ein mittellanger Abgang rundet den Eindruck mit Honigwabe, Tabak und dunkler Schokolade ab.



70cl / 43%

49,90€