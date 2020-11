PR: Lagerfeuer im Spreewald

Die Brandenburger Spreewood Distillers präsentieren ihren ersten rauchigen Roggen-Whiskey! Wie die Brennerei uns heute in ihrer Presseaussendung mitteilt, lagerte frisches Roggen-Destillat für mehrere Jahre in Fässern aus der Islay-Destillerie Laphroaig und wurde dann mit Stork Club Whiskey aus neuen amerikanischen und deutschen Napoleon-Eichenfässern geblendet. Alles weitere zum Stork Club Smoky Rye Whiskey sowie Bezugs- und Bestellmöglichkeiten finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Lagerfeuer im Spreewald

Mit dem STORK CLUB Smoky Rye Whiskey präsentieren Deutschlands Roggen-Pioniere ihre erste rauchige Qualität

Rauchige Whiskys galten lange als schottische Spezialität. Weil Holz in vielen Regionen des Landes Mangelware ist, greift man zum Trocknen des keimenden Getreides auf Torf zurück. Ein Nebeneffekt dieser Methode sind phenolische, süßlich-rauchige Aromen im Whisky, wie man sie insbesondere von den Destillerien auf der schottischen Insel Islay kennt.

Von Islay – genauer gesagt aus der Destillerie Laphroaig – stammen auch die Fässer, mit denen STORK Club Master Distiller Steffen Lohr seinem jüngsten Whiskey ein rauchig-süßes Finish verliehen hat. Die Marke Laphroaig genießt in Whisky-Kreisen absoluten Kult-Status und ist für ihre maritimen und medizinischen Raucharomen bekannt. Für den STORK CLUB Smoky Rye Whiskey wurde frisches Roggen-Destillat für mehrere Jahre in Fässern dieser Destillerie gelagert und anschließend mit STORK CLUB Whiskey aus neuen amerikanischen und deutschen Napoleon-Eichenfässern geblendet. Das Ergebnis ist ein harmonisch-würziger Rye Whiskey, der mit Noten von Toffee, Parmaschinken und Lagerfeuer überrascht und damit wunderbar zur beginnenden Herbst-Winter-Saison passt. Zudem kommt STORK CLUB Smoky Rye im stilvollen Geschenkkarton zusammen mit einem handgemachten Schlüsselanhänger aus den Dauben der Laphroaig-Fässer daher. Für Liebhaber rauchiger Whiskys also das perfekte Weihnachtsgeschenk!

Alle Facts zum STORK CLUB Smoky Rye Whiskey auf einen Blick:

Rohstoff: 100% deutscher Roggen

Fässer: Ex-Laphroaig, First Fill American Oak, Napoleon German Oak

Tasting Notes: Toffee, Roggenbrot & Parmaschinken, Lagerfeuer-Aromatik mit würzigem Nachhall

Alkohol: 50% Vol.

Menge: 500 ml

Preis: 49,90 EUR

Stork Club Smoky Rye Whiskey ist im Getränkefachhandel und über den Webshop der Spreewood Distillers erhältlich.