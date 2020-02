New York Times: Fünf Stopps am Deutschen Whiskytrail

Es ist immer schön zu sehen, wenn auch deutscher Whisky international wahrgenommen wird. Jetzt hat sich sogar ein Artikel in der altehrwürdigen New York Times (gratis Account zum Lesen benötigt)dem Thema deutscher Whisky gewidmet.

Unter dem Titel „5 Stops on Germany’s Whiskey Trail“ (die Schreibweise ist der Herkunft der Zeitung geschuldet) wirdt man einen Blick auf einige der mehr als 250 deutschen Whiskybrennereien – und merkt an, dass es fast doppelt so viele wie in Schottland seien. Weiters anerkennt man im Artikel den Einfluss, den Deutschland auch auf amerikanischen Whiskey hatte (nicht wenige der ersten im Whiskeybusiness tätigen Personen waren aus Deutschland ausgewandert).

Fünf Brennereien widmet man sich im Artikel näher:

Slyrs

Elch Whisky

Hinricus Noyte’s Spirituosen

Spreewood Distillers und

Weinkellerei Steinhauser

und in der Tat, überall dort wird deutscher Whisky gebrannt. Natürlich sind im Beitrag der Zeitung zu jeder Brennerei nähere Informationen zu finden – und insgesamt schickt er damit durch die Auswahl der Brennereien vielleicht auch „Einheimische“ auf eine interessante Entdeckungsreise in whiskybezogenes Neuland…