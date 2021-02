PR: Kirsch Import bringt Neues von Signatory, Berry Bros. & Rudd und That Boutique-y Whisky Company

Sieben Single Malt Whiskys und zwei Rye Whiskys finden sich heute auf der Neuheitenliste von Kirsch Import – und allesamt kommen sie aus interessanten Destillerien und von namhaften unabhängigen Abfüllungen. Es wird noch einige Tage dauern, bis sie im deutschen Handel zu finden sind, wo man Ihnen dann auch die Preise sagen kann.

Herausheben möchten wir eine neue Serie von That Boutique-y Whisky Company, die sich spannenden Rye Whiskys widmet – zu Beginn aus Dänemark und Deutschland.

Aber alles schön der Reihe nach – und alles schön ausführlich:

Sherry- und Bourbon-Reifung in Fassstärke: Köstlichkeiten aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whisky-Welt recht kurzen Zeit international in der Branche etabliert. Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dazu zählen spezielle Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei ebenso wie Single Malts aus seltenen Einzelfässern oder Destillerien, die schwerpunktmäßig Whisky für Blends produzieren.



Das galt lange Zeit auch für Mortlach aus Dufftown. Die für ihre vielschichtigen, komplexen Whiskys bekannte Speyside-Brennerei destillierte einen der beiden neuen Single Malts aus der Cask Strength Collection. Zwölf Jahre lang reifte der goldgelbe Scotch in drei ausgewählten Bourbon Barrels, bevor er mit genüsslichen 56,8 Volumenprozenten in 710 Dekanter abgefüllt wurde.



Ein echter Blickfang in der edlen Flasche ist auch die zweite Abfüllung der Runde in intensivem Mahagoni. Für seine appetitlich natürliche Färbung reifte der Speyside-Malt von Strathmill 13 Jahre lang in Refill Butts und erhielt ein zehnmonatiges Finish in einem frischen Sherry Butt.

Mortlach 2008/2020

Signatory Vintage Cask Strength Collection



12 Jahre

Dest. 13/03/2008

Abgef. 24/11/2020

Fasstyp: Bourbon Barrels

Fassnr. 800110, 800126, 800127

710 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Strathmill 2006/2020

Signatory Vintage Cask Strength Collection



13 Jahre

Dest. 24/10/2008

Abgef. 21/10/2020

Fasstyp: Refill Butts, Fresh Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 2

709 Flaschen

61,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neue Seiten von Nc’nean & eine Rye Serie: Spannender Jahresstart von That Boutique-y Whisky Company

Bunnahabhain, Linkwood und Glenlivet, Paul John, Mackmyra und Ardbeg. Ein Blick auf das Repertoire von That Boutique-y Whisky Company erweckt den Anschein: Es gibt nichts Gutes, das es hier nicht gibt. Für ihre Premium-Whiskys arbeiten die unabhängigen Abfüller mit Destillerien aus der ganzen Welt zusammen. Ob Single oder Blended Malt, Grain Whisky, Bourbon oder Rye: Alle werden in kleinen Batches abgefüllt. Der Seriosität des Whisky-Business setzt das Team Selbstironie entgegen. Dafür verantwortlich: Grafikerin Emily Chappell, der Kopf hinter den detailreichen Etiketten im Comicstil, die einen Aspekt der jeweiligen Brennerei augenzwinkernd einfangen.

Klar, dass die Whiskymacher*innen von Nc’nean als Vorreiter*innen in Sachen Nachhaltigkeit also entsprechend auf dem Label gewürdigt werden – mit viel Nähe zur gälischen Naturschutzgöttin, nach der die Küsten-Brennerei benannt ist. That Boutique-y füllt als erster unabhängiger Abfüller den überraschend ausgereiften dreijährigen Single Malt mit kräftigen 60,2% vol. ab.



Ebenfalls aus den Highlands stammt ein 22 Jahre alter Ben Nevis, der trotz der langen Reifezeit noch 48,8% vol. liefert. Gleich alt und gleich stark sind die beiden Abfüllungen von der Isle of Mull: ein nicht rauchiger Tobermory sowie ein torfiger Ledaig, dem rauchigen Zweig von Tobermory. Die Verbindung der beiden entdecken aufmerksame Genießer auch auf den Etiketten.

Nc‘nean 3 y. o.

That Boutique-y Single Malt Scotch Whisky



3 Jahre

411 Flaschen

60,2% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 22 y. o.

That Boutique-y Single Malt Scotch Whisky



22 Jahre

399 Flaschen

48,8% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ledaig 12 y. o. – Peated

That Boutique-y Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

360 Flaschen

50,3% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tobermory 12 y. o.

That Boutique-y Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

408 Flaschen

50,3% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Jetzt neu: Die Rye Series

Neu seit diesem Jahr führt That Boutique-y eine eigene Rye Series – eine Sammlung von Craft Rye Whiskys in kleinen Batches aus ungewöhnlichen und aufregenden Brennereien und Regionen. Da dürfen die Dänen von Stauning nicht fehlen, deren abenteuerliche Gründungsgeschichte das Label karikiert. Auch dabei: ein Rye Spirit der Spreewood Distillers, Deutschlands erster Rye-Destillerie. Nach nur zwei Jahren in einem First Fill Bourbon Cask ausgereift, denn die Feuchtigkeit der sumpfartigen Umgebung der Brennerei verstärkt die Interaktion von Flüssigkeit und Fass.

Stauning Rye 3 y. o.

That Boutique-y Rye Whisky



3 Jahre

274 Flaschen

48,5% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Spreewood Rye 2 y. o.

That Boutique-y Rye Spirit



2 Jahre

212 Flaschen

48,2% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Single Cask von Großbritanniens Spirituosen-Experten: Berry Bros. & Rudd Starward – exklusiv für Kirsch Import

Das Gebäude in der Nummer 3 St. James‘s Street, London, ist eine Institution. Hinter der dunklen Fassade mit den fünf hohen Rundbogenfenstern residiert Großbritanniens ältester Spirituosen- und Weinfachhändler – seit 1698. Seine über drei Jahrhunderte gereifte Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen beweist Berry Bros. & Rudd unter anderem mit erlesenen unabhängigen Abfüllungen. Für die heutige Neuheit blieben die Briten im Commonwealth und füllten einen australischen Single Malt der aufstrebenden Brennerei Starward ab – aus dem Einzelfass, in Cask Strength und exklusiv für Kirsch Import. 2016 gegründet verwenden die Whiskymacher aus der Metropole Melbourne ausschließlich Zutaten aus der Region. Neben Gerste zählen dazu vor allem Süß- und Rotweinfässer australischer Weingüter.



Der Single Cask Whisky reifte zunächst sowohl in französischer wie amerikanischer Eiche, bevor er für ein abrundendes Reifejahr in ein ausgebranntes, mit Rotwein vorbelegtes Fass umgefüllt wurde. Unverfälscht bernsteinfarben begrüßt der Single Malt in der Nase mit gerösteter Eiche, süßer Pflaumenmarmelade und einem Potpourri an Beeren. Auch am Gaumen ist die Eiche präsent, untermalt von Würze, Trockenfrüchten und Vanille, die zum langen, würzigen Finish übergehen.

Starward 2017/2020 Australian Single Malt Whisky

Berry Bros. & Rudd

Exclusive for Kirsch Import



3 Jahre

Dest. 2017

Abgef. 2020

Fasstyp: Charred Red Wine Cask, Region Victoria

Fassnr. 10067

330 Flaschen

53% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt