PR: Lady Whisky aus der fesslermill 1396® Destillerie – Der Whiskystrauß zum Valentinstag

Zum Valentinstag hat die fesslermill 1396® Destillerie einen Whisky aufgelegt, den man selbst dort als „Lady Whisky“ beschreibt. Es gibt ihn in drei unterschiedlichen Etikettengestaltungen – der Inhalt und Geschmack ist aber ist immer gleich.

Hier die von der Destillerie zur Verfügung gestellten Informationen über die Sonderausgabe, die Sie über die Verlinkung im Pressetext beziehen können:

Lady Whisky aus der fesslermill 1396® Destillerie – Der Whiskystrauß zum Valentinstag

Ein Whisky – Drei Gesichter

Die Fessler Mühle inmitten Natur pur ist seit vielen Jahren bekannt für Innovation, Regionalität und Naturverbundenheit.

Die Müllermeister und Masterdestiller Tobias und Wolfgang Fessler betreiben zu ihrer Mühle mit der

fesslermill 1396® Whisky- und Gindestillerie auch eine kleine aber feine Destillerie aus der schon viele innovative Destillate in Sachen Whisky und Gin hervorgingen.

Jetzt feiert die Fessler Mühle Geburtstag – das Unternehmen wird 625 Jahre alt und gehört zu den Urgesteinen im Land. Für die beiden Masterdestiller ein besonderer Anlass im Rahmen des Festjahres neue Whiskys und Gins in limitierten Auflagen zu initiieren. Dazu haben sie sich die verschiedensten Partner gesucht. So gibt es Whiskys in Kooperation mit Wacken, unterschiedlichen Bands oder besonderen Institutionen. Darüber hinaus sind auch Blends mit befreundeten Destillen im In- und Ausland geplant.

Das Jubiläumsjahr wurde nun eröffnet mit einem längst fälligen Whisky für besondere Menschen: Unseren Frauen. Hierfür haben die Sersheimer Brenner einen milden Malt Whisky in die Flasche gebracht und mit schottischem Flair angehaucht.

Den mettermalt® Lady Whisky gibt es gleich in den drei optischen floralen Styles Mandelblüte, Rosenblüte und Wildblume.

Der mettermalt® Lady Whisky ist als leicht-milder Whisky mit einem sanften, abgerundeten Aroma und feinem schottischen Flair – Wie ein idealer Strauß zum Valentinstag. Alle optisch unterschiedlichen Styles haben das gleiche Geschmacksmuster – Ein Whisky, drei Gesichter. Mild im Geschmack, natürlich in der Farbe.

Den Lady Whisky gibt es hier: https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-ladywhisky/