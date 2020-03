PR: Mackmyra „Grönt Te“ – Neuer Saison-Whisky von Mackmyra, inspiriert durch japanische Teekultur

Eine wirklich interessante Neuheit kommt aus Schweden auf uns zu: Dort hat man in der Destillerie Mackmyra einen Whisky erschaffen, der eine Reifung in Fässern erhielt, die zuvor von Master Distillerin Angela D’Orazio mit japanischen Grüntee-Blättern gesättigt wurden.

Mehr über den innovativen Mackmyra Grönt Te und seinen Geschmack können Sie hier in der Presseaussendung lesen:

Neuer Saison-Whisky von Mackmyra – inspiriert durch japanische Teekultur

Anfang März stellt Mackmyra zu Ehren der Master-Blenderin Angela D’Orazio den neuen Saison-Whisky „Grönt Te“ vor. Mackmyra „Grönt Te“ ist ein schwedischer Single Malt Whisky, der seine Reifung zum Teil in Fässern erhielt, die Angela D’Orazio zuvor mit einer Mischung aus ausgesuchten japanischen Grünteeblättern gesättigt hat. Mackmyra „Grönt Te“ ist ab dem 9. März 2020 im Handel erhältlich.

2019 war für Mackmyra ein ereignisreiches Jahr. So feierte das Unternehmen sein 20-jähriges Jubiläum als schwedischer Whiskypionier, außerdem wurde die Master-Blenderin Angela D’Orazio in die prestigeträchtige Hall of Fame des „Whisky Magazine“ aufgenommen. Als Zeichen der Wertschätzung erhielt Angela D’Orazio die Möglichkeit, den innovativen Saison-Whisky Mackmyra „Grönt Te“ mit einer sehr persönlichen Note zu kreieren. Sie ließ sich dabei von ihren Leidenschaften lenken: dem Kennenlernen anderer Kulturen, dem Erschaffen neuer Geschmackskombinationen und dem Genuss von Whisky. Der Frühlingswhisky Mackmyra „Grönt Te“ gehört zu den bislang innovativsten Schöpfungen der Destillerie – das Ergebnis ist ein aromatischer, blumiger Whisky mit fein abgestimmten Noten von Vanille, grünem Apfel und würzigem grünen Tee.

„Es war ein wahres Vergnügen, an die Grenzen zu gehen, als ich den Saison-Whisky dieses Frühjahres kreierte. Es hat mich sehr beglückt, dass ich meinen Lieblingsgeschmack, also grünen Tee aus Japan, mit meiner großen Passion, dem Whisky, zusammenbringen konnte. So etwas hat es zuvor noch nicht gegeben. Ich bin sehr stolz auf das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit! Wir werden auch zukünftig mit Begeisterung neue spannende Geschmackserfahrungen erschaffen“,

meint Angela D’Orazio, Master-Blenderin bei Mackmyra.

Mackmyra „Grönt Te“ ist ein eleganter schwedischer Single-Malt-Whisky, der 19 Monate lang vor allem in Jahrgangs-Grüntees gesättigt wurde. Angela D’Orazio hat Fässer mit einer Mischung und besten Blättern eines Jahrgangs-Grüntees gesättigt. Entstanden ist ein sanft würziger und aromareicher Whisky mit einer fruchtigen und blumigen Textur. Diese wird ergänzt von Noten bester Vanille, von aromatisch-würzigem Grüntee und grünem Apfel. Zu dem blumig-würzigen Duft nach fruchtigen Waldbeeren gesellen sich Noten grünen Tees, etwas weißer Pfeffer und geröstete Vanille, kombiniert mit getrockneten Trauben, Zitrusfrüchten und Birne.

Mackmyra ‚Grönt Te‘ ist ein köstlicher Digestif, mundet aber auch hervorragend zu aromareichen Speisen und Desserts.

Volumen: 700 ml Alkohol: 46,1 % Preis: 59,90 EURO