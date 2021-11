PR: Mackmyra veröffentlicht mit Moment Brukswhisky DLX II die rauchige Deluxe Version eines gefeierten Klassikers

Die schwedische Whisky-Destillerie Mackmyra legt ihre Abfüllung Brukswhisky neu auf, und zwar in einer limitierten Deluxe Version. 1999 Flaschen des Mackmyra Moment Brukswhisky DLX II werden ab dem 17. November im Fachhandel erhältlich. Alle weiteren Details zu dieser Abfüllung finden Sie in der Presseaussendung, die wir heute erhielten:

Mackmyra veröffentlicht mit Moment Brukswhisky DLX II die rauchige Deluxe Version eines gefeierten Klassikers

Mackmyra stellt eine neue Ergänzung seiner exklusiven Moment-Serie vor. Eine Anspielung an die erste Brennerei in Mackmyra Bruk und auch ein Sprungbrett Richtung Zukunft. Der Moment Brukswhisky DLX II ist ein Single Malt Whisky, der seit der Destillation ausschließlich in der Bodås Mine gereift ist. Dieser Neuzugang ist eine besondere und luxuriöse Version des Mackmyra Klassikers Brukswhisky und ist in einer limitierten Auflage ab dem 17. November im Fachhandel erhältlich.

Diese Ausgabe beantwortet die Frage, wie Mackmyra Brukswhisky nach weiterer Reifung und Verwendung einer rauchigen Rezeptur schmeckt. Der Whisky hat eine faszinierende Entwicklung durchlaufen, mit einem Hauch von reifen Birnen, Rosinen und Zitrusfrüchten, eingebettet in eine weiche Decke aus Rauch, Torf und Wacholder. Im Hintergrund befinden sich feine und würzige Töne von gerösteter Eiche und Vanille-Karamell, die an das Originalrezept erinnern, jedoch in einer völlig neuen Form. Brukswhisky DLX II ist zwischen 9 und 11 Jahre alt, und die Farbe ist natürlich goldgelb, abgefüllt im Jahr 2021 und limitiert auf 1999 Flaschen.



“Der Brukswhisky ist ein Stück lebendige schwedische Whisky-Geschichte. Dieser Ausdruck ist eine rauchige Hommage an die ursprüngliche Brennerei von Mackmyra Bruk, aber auch ein Meilenstein des Whiskys mit einem respektablen Alter. Diese Sammleredition nimmt Ihre Sinne mit auf eine Reise von den Anfängen des schwedischen Whisky-Wunders durch Mackmyra bis hin zur heutigen Führung der modernen Whisky-Entwicklung” Johan Larsson CEO Mackmyra

Der Geschmack ist sanft rauchig mit Torf, Wacholder, hellem Vanille-Karamell, reifen Birnen und Zitrus mit einer leicht öligen Textur. Fein abgestimmte Würze mit Vanille und gerösteten Eichenfässern, leichte

Fruchtigkeit und Rosinen.

Der Moment Brukswhisky DLX II wird in einer limitierten Abfüllung von nur 1999 Flaschen erhältlich sein.

Moment Brukswhisky DLX II

Limitiert auf 1999 Flaschen

Alkohol: 44,0 %

Verkaufsstart: 17. November 2021

Preis: EURO 122,49



FASSREZEPTUR

 Ex-Bourbon (200 L), Smoke-tail Rezeptur. 11 Jahre gelagert

 Frisch gesättigtes Olorosofass (128 L) befüllt mit 5 – 7 jährigem Ex-Bourbon Whisky.

 Alter gesamt: 9 – 11 Jahre.

 Svensk Ek (100 L), befüllt mit 4-jährigem Ex-Bourbon Whisky. Alter gesamt: 9 – 11 Jahre.

 Ex-Bourbon (100 L), befüllt mit Smoke-tail aus 2010. 11 Jahre gelagert.

TASTING NOTES

DUFT

Auf leichte Torf- und Rauchnoten folgen Eichenfässer und Fruchtigkeit. Anklänge von Honig, Vanille und geröstetem Brot. Weiche, fruchtige Aromen von leichten Rosinen, Birnen und Zitrusfrüchten.

GESCHMACK

Sanft rauchig mit Torf, Wacholder, leich-tem Vanillekaramell, reifen Birnen und Zitrusfrüchten. Feine Würze mit Vanille und getoasteten Eichenfässern, leichte Fruch-tigkeit mit Zitrusfrüchten, Birne und Rosine. Die Textur ist leicht ölig.

NACHKLANG

Kräuter mit Torf und Wacholder in Harmonie mit feinen gerösteten Eichennoten, leichter Fruchtigkeit und runden Tabakblättern.