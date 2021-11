Neu: Tamdhu Quercus Alba Distinction

Ian Macleod Distillers stellt heute eine neue und limitierte Abfüllung aus ihrer Brennerei Tamdhu vor. Tamdhu Quercus Alba Distinction, abgefüllt mit 48 5 Vol., lagerte ausschließlich in erstbefüllten Sherry-Fässer aus Amerikanischer Weißeiche und zeigt so die Aromen und die Eigenschaften dieser Whisky-Reifung auf. Diese neue Abfüllung soll laut offiziellen Tasting Notes der Nase Noten von Vanille, Zimt, Honig, Apfelstreusel, Kirschen, Zitrusfrüchten und zarter Minze liefern. Am Gaumen folgen dann Noten von weicher Eiche, Pflaume, Stachelbeere und Schoko-Limonen.

Tamdhu Quercus Alba Distinction soll in diesem Monat im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt £64.99, was in etwa 76 € entsprechen würde. Wie viele Flaschen des neuen Tamdhu auf dem Markt erscheinen, ist im Artikel auf The whisky business nicht angegeben.