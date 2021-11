Neu: Jameson 21 year old

Zum Jahresende präsentiert die führende Irish Whiskey Marke Jameson eine außerordentliche Abfüllung. Jameson 21 year old ist ein Blend aus Single Pot Still und Single Grain Irish Whiskeys, die ursprünglich 18 Jahre lang in Ex-Bourbon- und Oloroso-Sherry-Fässern in der Midleton Distillery lagerten. Nach dieser Reifezeit wurden diese Whiskeys dann vermählt und durften für weitere drei Jahre in frisch entleerten Ex-Bourbon-Fässern reifen. Abgefüllt mit einer Fassstärke von 57,2 % Vol., ist Jameson 21 year old ein würziger und vollmundiger Whiskey mit einem vollem Sherryanteil, der Trockenfruchtnoten in den Vordergrund rückt, so lesen wir.

Insgesamt wurden 2.301 Flaschen Jameson 21 year old abgefüllt, die zu einem UVP von 310 € erhältlich sein werden. Diese Flaschen erreichen allerdings nicht den Handel, die Möglichkeit des Kaufes ist nur über ein Losverfahren zu gewinnen. Der erste Durchgang beginnt heute, Mittwoch, den 10. November um 14 Uhr Irish Saving Time (IST) – 15 Uhr Central European Time (CET) – für Mitglieder der Barrel Club Midleton Distillery. Der zweite Durchgang für alle Anderen startet am Donnerstag, den 11. November um 14 Uhr (IST) statt. Die Bewerber haben bis Mittwoch, den 17. November, um 18 Uhr (IST) Zeit, um an diesem Verfahren teilzunehmen. Der Versand an erfolgreiche Whisky-Fans erfolgt ab Ende November. Alles Weitere finden Sie auf der Webite: https://www.jamesonwhiskey.com/en-EN/ourwhiskeys/jameson-21-years