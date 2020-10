PR: Munich Whisk(e)y Market 2020 abgesagt

Vor einem Monat war man noch optimistisch, nun erreicht uns aus München eine schlechte Nachricht für Whiskyfreunde: Der für Ende November geplante Munich Whisk(e)y Market muss abgesagt werden, da die Rahmenveranstaltungen Heim+Handwerk und FOOD & LIFE 2020 coronabedingt nicht durchgeführt werden (wir haben unseren Eventkalender entsprechend adaptiert). Die Organisatoren haben heute folgende Information veröffentlicht:

Das vom 25. bis 29. November 2020 geplante Messeduo Heim+Handwerk und FOOD & LIFE ist als Konsequenz der aktuell hochvolatilen Entwicklungen abgesagt: Steigende Infektionszahlen und nicht berechenbare Rahmenbedingungen und Restriktionen für die Aussteller, sowie eine zunehmende Unsicherheit auf Seiten der Aussteller und Besucher haben zu dieser Entscheidung geführt.

„Die letzten Tage haben gezeigt, dass die aktuellen Entwicklungen, gerade in Hinblick auf nationale Reiserestriktionen, hochschnellende Infektionszahlen und lokale Lockdowns durch die Politik Unwägbarkeiten in einer Art mit sich bringen, die uns keine andere Möglichkeit lassen, als schweren Herzens den Schritt zu gehen und die Münchner Traditionsveranstaltungen Heim+Handwerk und FOOD & LIFE für das Durchführungsjahr 2020 abzusagen“,

sagt Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der Veranstalterorganisation GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH. Trotz des sicheren Hygienekonzeptes, das mit den zuständigen Behörden erarbeitet wurde sowie dem Engagement vieler Aussteller, das zu zahlreichen Anmeldungen geführt hat, gibt es in bewegten Zeiten wie diesen keine ausreichende Planungssicherheit für die Branche. Die hochvolatile Lage und jüngsten Entwicklungen bergen eine zu hohe Unsicherheit für alle Beteiligten.

„Den Befürwortern der Heim+Handwerk und FOOD & LIFE gilt unser ausdrücklicher Dank, dass sie bis heute hinter unserem Konzept stehen und uns ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Zu unserer Entscheidung, dem Handwerk gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine sichere Plattform für ihre Geschäfte bieten zu wollen, stehen wir nach wie vor. Es ist aber auch immer unser Anspruch gewesen, eine für alle verlässliche und Erfolg bringende Heim+Handwerk und FOOD & LIFE zu veranstalten. Das sehen wir leider in Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen und auf die dadurch bedingten Absagen von Austellern, darunter auch namhafte Unternehmen, nicht mehr gegeben“,

so Dieter Dohr.

„Wir hatten in den letzten Wochen das Ohr sehr nah am Markt, insbesondere standen wir in engem Kontakt zu unseren Ausstellern und auch Besuchern. Viele haben weiterhin ein hohes Interesse, Produkte und Neuheiten im persönlichen Kontakt vorzustellen bzw. zu erleben und bekennen sich klar zu unseren Messen“, so Dieter Dohr weiter und ergänzt: „Auch und gerade deshalb haben wir uns diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht und bedauern die Absage zutiefst.“