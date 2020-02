PR: Neu bei irish-whiskeys.de – Fercullen 18 Jahre Single Malt

Ein neuer irischer Whiskey ist ab sofort über den Importeur irish-whiskeys.de in Deutschland erhältlich: der Fercullen 18 Jahre Single Malt aus der Powerscourt Distillery in den Wicklow Mountains, die seit Ende 2018 mit zugekauftem Whiskey auf dem Markt ist.

Mehr über die Destillerie, den Master Distiller und den neuen Whiskey im nachfolgenden Infotext, der auch die offiziellen Tasting Notes enthält:

Powerscourt Distillery: Irish Whiskey aus dem Herzen der Wicklow Mountains

Die Powerscourt Distillery liegt in der malerischen Kulisse der Wicklow Hills. Insbesondere die markante Silhouette des Great Sugarloaf Mountain zeichnet sich im Hintergrund der Destillerie gegen den Himmel ab. Der einmalige Ausblick auf den Berg ist ein Markenzeichen des berühmten Powerscourt-Anwesen. Dabei gehört das herrschaftliche Haus aus dem 18. Jahrhundert samt seiner traumhaften Gärten zu den Sehenswürdigkeiten der Grafschaft Wicklow. Hinzu kommt seit 2018 die Powerscourt Destillerie und ihr Irish Whiskey. Sie schreibt nun ihren eigenen Teil an der langen Geschichte des Anwesens.

Die Powerscourt Distillery: Wo Geschichte die Moderne trifft

Für die Powerscourt Distillery bauten die Inhaber das alte Mühlengebäude von 1890 aus. Wo einst das Getreide für das Powerscourt Anwesen mahlte, betreten Besucher heute die neue Destillerie. Dabei atmen diese beim Eintritt einen Hauch der Geschichte von Powerscourt ein. Das original Mühlrad blieb als Ausstellungsstück erhalten. Ebenfalls hängt an der Nordseite des Gebäudes eine alte Glocke. Hierbei kündigte diese den Arbeitern mittags die Pause an.

Dagegen setzt die Powerscourt Destillerie hinter dem historischen Gebäude auf die Moderne. Ein imposanter Neubau beherbergt die Produktionsstätte. Darin sind drei individuell gefertigte, kupferne Pot Stills das Herzstück der Destillerie. Hier überwacht Master Distiller Noel Sweeney die Prozesse genau. Dafür ist er mit über dreißig Jahren Erfahrung in der irischen Whiskey-Industrie der rechte Mann am richtigen Ort.

Das Ergebnis seiner Arbeit wird klassischer, irischer Whiskey sein. Neben Single Pot Still Irish Whiskey planen Sweeney und sein Team Single Malt Irish Whiskey. Dafür begann im Herbst 2018 die Produktion. Hierfür verwendete Noel Sweeney frisches Wasser aus der eigenen Quelle auf dem Powerscourt Anwesen. Anschließend lagert der fertige New Make im eigenen Lagerhaus.

Noel Sweeney: Master Distiller mit über dreißig Jahren Erfahrung

Der Master Distiller und Blender der Powerscourt Distillery ist Noel Sweeney. Dabei begleitet er den Whiskey vom Rohstoff über die Auswahl der Fässer bis zur Lagerung. Alle Schritte der Produktion unterliegen seiner fachkundigen Aufsicht.

Mit über dreißig Jahren Erfahrung in der irischen Whiskey-Industrie ist er ein echtes Urgestein. Dabei gilt er weltweit als anerkannter Experte. Während seiner Karriere erhielten von Ihm destillierte Whiskeys viele internationale Auszeichnungen. Darunter befinden sich namenhafte Abfüllungen von Kilbeggan, The Tyrconnell und Connemara.

Mit seinem Wissen und seiner Erfahrung ist er eine der treibenden Kräfte der Whiskey-Branche. Männern wie ihm verdankt der Irish Whiskey seine derzeitige Renaissance. Im Jahr 2017 erhielt Noel Sweeney eine der höchsten Auszeichnungen. Das bedeutende Whisky Magazine nahm ihn in seine Hall of Fame auf.

Der Fercullen Whiskey – 18 Jahre Single Malt

Der erste Powerscourt Whiskey ist seit Ende 2018 erhältlich. Hierbei handelt es sich um zugekauften Whiskey, der unter eigenem Label vertrieben wird. Den Whiskey brachte Master Distiller Noel Sweeney von seinem alten Arbeitgeber mit.

Hierbei tauchte die Powerscourt Distillery bei der Namensgebung tief in die Geschichte des Anwesens ein. Feracullan war ab dem 9. Jahrhundert der lokale Name der Ländereien. Erst ab dem 13. Jahrhundert erlangte das Gebiet unter dem Namen Powerscourt Bekanntheit.

Dieser 18 Jahre alte Single Malt reifte in First Fill Bourbonfässern. Die Fässer für diesen Whiskey hat Noel Sweeney persönlich ausgewählt. Es ist eine erste Sonderabfüllung der Powerscourt Distillery. Diese Abfüllung ist auf 5000 Flaschen limitiert. Durch die lange Reifung in First Fill Bourbonfässern hat der Whiskey eine schöne Tiefe und Komplexität.

Fercullen Whiskey: Tasting Notes

Fercullen 18 years Single Malt Irish Whiskey

Nase: Honig, Vanille, Mandeln, Zimt, reife Früchte, Holz

Geschmack: weich, cremiges Malz, Vanille, reife Früchte, Gewürze, geröstetes Holz

Nachklang: langanhaltend mit Malz und Frucht

UVP: 109,90 €