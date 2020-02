Ab heute in UK: Longrow Red 13yo

Viele haben sehnsüchtig auf ihn gewartet, ab heute ist er zumindest in Großbritannien erhältlich (und dann wird es erfahrungsgemäß auch bei uns nicht mehr lange dauern): Der neue Longrow Red 13yo (unsere ersten Infos über ihn haben Sie ja schon kurz nach Weihnachten bei uns lesen können) ist erschienen.

Der Longrow Red 13yo reifte 10 Jahre lang in Bourbon- und Sherryfässern, bevor er drei Jahre lang in Cabernet Sauvingon-Fässern des Mont Gras’ Intriga Estate in Alto Maipo, Chile, gefinisht wurde. 9000 Flaschen des mit 51,6& vol. abgefüllten Whiskys wird es weltweit geben, und das sind die Tasting Notes dazu:

Nose: Rhubarb and custard, stewed red fruits, blackberries and ginger. Strawberry & cream boiled sweets and notes of barley sugar. Palate: Barley water, summer berries and red apples. Peat embers, goat’s cheese and black tea. Finish: Becomes fairly dry with coastal notes and billowing peat. Rosemary and thyme focaccia, leather and tobacco leaves.

Im Cadenhead Shop in Campeltown wird der Whisky umgerechnet knapp unter 70 Euro kosten. Preislich sollte er in unseren Ländern etwa in der gleichen Kategorie zu finden sein…