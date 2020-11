PR: Neu – Claxton’s Exploration Series

Sechs neue Abfüllungen gibt es von Claxton’s zu vermelden – die Claxton’s Exploration Series ist nun auch bei Genuss am Gaumen in Österreich und Pinkernells Berlin in Deutschland eingetroffen. Die Informationen zur neuen Serie mit sechs Abfüllungen im ersten Go haben wir unten zusammengefasst, zu einigen der neuen Whiskys gibt es auch schon die Tasting Notes:

Lassen wir zunächst einmal Claxton’s die neue Marke selbst vorstellen:

The brand is built around a compass and exploration theme with each bottle displaying specific co-ordinates, which give an indication to where the spirit might originate. We have many casks of superb spirit in our warehouse but often we are restricted by cask covenants. What we are allowed to do is allude to locations and indeed this feeds the discovery journey helping customers access amazing spirit from some truly superb distilleries.



Additionally, each bottle contains a Claxton’s collectors coin, which can be collected like ‘treasure’. This is ultimately for a bit of fun but encourages customer loyalty and rewards it too. In the future, customers can send in their coins for special bottlings and offerings only available to collectors. More information on the latter to be released in due course.