PR: Neu im Programm bei Whiskymax – The Whistler Double Oaked und Neues aus der The Whistler Single Malt Reihe

Fünf Neuheiten aus der irischen The Whistler Range gibt es im Programm des Importeurs und Distributors Whiskymax, drei davon fallen unter die klassische Definition von Whiskey und Whisky – und diese dürfen wir Ihnen hier in Bild und Beschreibung, die wir von Whiskymax erhalten haben, vorstellen:

Neu im Programm bei Whiskymax – The Whistler Double Oaked und Neues aus der The Whistler Single Malt Reihe

Neuheiten der Boann Destillery stellen sich vor. In der neuen The Whistler Trilogy gibt es neben dem Irish Honey und dem Irish Cream auch den Double Oaked, einen irischen Blend, dazu kommen noch die zwei neuen Single Malt P.X I love you und Bodega Cask.

The Whistler Double Oaked 40% Vol. – The Whistler Trilogy

Der Whistler Double Oaked ist ein handverlesener, erstklassiger irischer Whiskey, der in kleinen Mengen aus einigen der besten Malz- und Getreidewhiskeys Irlands hergestellt wird.

Die Mischung besteht aus 20% Single Malt (gemälzte Gerste) Whiskey und 80% Getreide (Mais) Whiskey.

Der Master Blender wählt die besten Malt -und Grain Whiskeys aus, die in Ex-Bourbon-Fässern gereift sind und lässt sie gemeinsam in Ex-Sherry-Fässern veredeln.

In der Nase hat der Double Oaked gesalzenes Karamell und Vanille mit leichten Eichennoten und Untertönen von pikanten Zitrusfrüchten, Honig und einem Hauch von Nüssen. Im Gaumen treffen Honig und cremige Vanille mit leichten Eichennoten aufeinander, gefolgt von pikanter Zitrusschale.

The Whistler 5 years Old Bodega Cask 46% Vol. – Core Range Whistler

Benannt nach den Bodegas, von denen wir einige der exquisitesten Oloroso Sherry Fässer Spaniens bezogen. In diesen Fässern durfte der dreifach destililerte Single Malt für 5 lange Jahre reifen. Das Ergebnis:

Ein Single Malt mit saftiger Sherry Lebendigkeit, der nie seine charakteristische Single Malt Qualität verliert.

In der Nase hat man dunkle Früchte, Leder, Schokolade und Tabak mit Untertönen von Zitrusschalen und Karamell.

Im Gaumen folgt dann ein öliges Mundgefühl mit Leder, Gewürzen, getrockneten Feigen und Sultaninen, gepaart mit Bitterschokolade und trockener Zitrusschale. Im Abgang verspürt man ein langes, anhaltendes, trockenes Mundgefühl mit getrockneten Früchten und einer Malzigkeit.

The Whistler P.X I Love You 46% Vol. – Core Range Whistler

Der Whistler P.X. I Love You Single Malt ist eine Liebeserklärung an das Zusammenspiel zwischen dem exzellenten irischen Single Malt Whiskey und der mindestens sechs monatigen Lagerung in Fässern des beeindruckenden Pedro Ximénez Sherry.



Er weist eine fantastisch leckere Sherry-Nase auf, gepaart mit getrockneten Beeren, Rosinen, Kirschen und Sultaninen, kandierter Orange und braunem Zucker.

Im Gaumen ist er unglaublich sanft und dennoch frisch. Zu den getrockneten Früchten und dem braunen Zucker gesellen sich Walnuss, pikante Zitrusfrüchte und ein Hauch Leder.

Im Abgang finden sich Walnuss, getrocknete Früchte und eine subtile Holznote mit einem Hauch dunkler Schokolade.