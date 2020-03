PR: Neu von Kirsch Import – 6 neue Signatory-Abfüllungen

Fans von Signatory Abfüllungen (aber nicht nur die) werden sich freuen: Kirsch Import hat sechs neue Bottlings nach Deutschland geholt. Fünf davon sind aus der Un-Chillfiltered Collection, einer davon, ein Glenturret, stammt aus der Cask Strength Collection. Hier alle Infos dazu:

Neue Abfüllungen der Signatory Vintage Un-Chillfiltered Collection!

1988 gründete Andrew Symington die „Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd.“ und füllt seitdem exklusive Fässer ganz unterschiedlicher schottischer Brennereien ab. Sein Lager beherbergt mehr als 10.000 Fässer – zum Teil aus Brennereien, die es gar nicht mehr gibt oder die normalerweise ausschließlich Whisky für Blends produzieren. Basis für den Erfolg von Signatory Vintage ist zu großen Teilen sein Inhaber – und sein Talent, das wirklich Gute vom Mittelmaß zu unterscheiden.



Die Whiskys der Reihe „46 % Signatory Un-Chillfiltered“ werden allesamt nicht kühlfiltriert – für ein noch vielfältigeres Geschmacksprofil. Gleich fünf Neuheiten aus dieser Range können wir Ihnen diese Woche präsentieren.

Glendullan 2007/2020

Signatory Un-Chillfiltered Collection



12 Jahre

Dest. 30.11.2007

Abgef. 05.02.2020

Gereift in Hogsheads

Fassnr. 319311+319312

46,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Elgin 2007/2020

Signatory Un-Chillfiltered Collection



12 Jahre

Dest. 01.05.2007

Abgef. 05.02.2020

Gereift in Hogsheads

Fassnr. 800244+800245

46,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Ord 2007/2020

Signatory Un-Chillfiltered Collection



12 Jahre

Dest. 04.09.2007

Abgef. 05.02.2020

Gereift in Hogsheads

Fassnr. 312741+312742

46,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlossie 2007/2020

Signatory Un-Chillfiltered Collection



12 Jahre

Dest. 12.06.2007

Abgef. 06.02.2020

Gereift in Hogsheads

Fassnr. 3953+3967

46,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Knockando 2007/2020

Signatory Un-Chillfiltered Collection



12 Jahre

Dest. 20.12.2007

Abgef. 06.02.2020

Gereift in Hogsheads

Fassnr. 304110+304111

46,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Fruchtbombe:Glenturret 1989 Signatory Vintage Cask Strength Collection

Bei unseren Besuchen bei Signatory Vintage kommen wir immer wieder in den Genuss verschiedene Fassproben verkosten zu können. Wenn uns eines dieser Fässer besonders gut gefällt, dann lassen wir es unter der Signatory Vintage Cask Strength Collection für uns abfüllen.



So auch dieses Hogshead, das über 30 Jahre mit Whisky aus der Glenturret Brennerei befüllt in den Lagerhäusern von Signatory Vintage schlummerte. Die lange Reifezeit macht sich auf jeden Fall bemerkbar, so strömen neben intensiven Malznoten auch ausgeprägte Eichenwürze und Vanillenoten in die Nase. Dazu viele verschiedene Fruchtaromen wie Orange, Kiwi und Pfirsich – auch Birne und Apfel lassen sich finden. Die vielen Früchte dominieren auch zunächst das Geschmacksbild, nach einer Weile kämpfen sich leichte Holzeinflüsse durch die süßen Früchte. Vanille und verschiedene Gewürze bleiben am Ende auf der Zunge.



Ein wirklich wundervoller Glenturret wie wir finden, der jetzt schon lust auf Frühling und Sommer macht. Wie man am Alkoholgehalt schon sehen kann, hat das Fass in den 30 Jahren der Reifung hart gearbeitet, so dass nur noch 282 Flaschen dieses köstlichen Glenturrets abgefüllt werden konnten.

Glenturret 1989/2019 – Kirsch Exclusive

Signatory Vintage Cask Strength Collection



30 Jahre

Dest. 21.04.1989

Abgef. 17.09.2019

Gereift im Hogshead

Fassnr. 230

282 Flaschen

47,1 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert