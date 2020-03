PR: Everybody is Irish on St. Patrick’s Day – so be prepared to party in style!

Neben dem stets interessanten Highland Herold haben die Leute um Sebastian Stein und auch nette T-Shirts mit whiskybezogenen Motiven im Angebot – und jetzt auch eine spezielle St. Patrick’s Day Collection, die sie mit der nachfolgenden Pressemitteilung vorstellen:

Everybody is Irish on St. Patrick’s Day – so be prepared to party in style!

Die neue Irland-Kollektion ist bestellbar und für Kurzentschlossene bieten wir bis 11.03.2020 eine 20%-Rabatt-Aktion an!



Für alle, die Irland lieben und/oder den „St. Patrick’s Day“ am 17. März 2020 mit Freunden im nächstgelegenen Irish Pub einmal gebührend begehen wollen, haben die Macher von WhiskyMerch.de das Richtige: ein umfangreiches Angebot an Shirts und mehr mit passenden Motiven, die jeden Fan der „Grünen Insel“ begeistern werden.



Der „Everybody is Irish“-Rabatt gilt übrigens auch auf nicht zur Irland-Kollektion gehörende Artikel.

WhiskyMerch.de, ein Gemeinschaftsprojekt des Whiskymagazins The Highland Herold und der Designagentur FederFuchs, bietet seit September 2019 eine breite Auswahl an Shirts, Hoodies, Taschen und anderen Merchandise-Artikeln rund um die Themen Whisk(e)y, Schottland und Irland an. Kreative Ideen, schicke Designs und zum Teil limitierte Editionen – quasi „Whisky Couture“ von Whiskyfans für Whiskyfans.



Weitere Infos auf www.whiskymerch.de.